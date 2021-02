OPPRØR: Innsatte skriker fra knuste vinduer ved St. Louis Justice Center i St. Louis, Missouri, USA. Foto: Robert Cohen / St. Louis Post-Dispatch

Fengselsopprør i St. Louis: Skal ha kastet brennende møbler

Over 100 innsatte ved et fengsel i St. Luis har tatt over en seksjon av fengselet.

Publisert: Nå nettopp

Innsatte i fengselet, som ligger i delstaten Missouri i USA, skal ha fått tilgang til et av fengselets låsesystemer som åpner de innsattes celler, ifølge nettsted etInsider.

Nyhetsbyrået AP rapporterte at innsatte blant annet kastet sykler, stoler og madrasser fra ødelagte fjerde etasje vinduer.

– De kastet også gjenstander som var i brann, skriver AP.

De innsatte protester mot tiltak som har blitt innført som følge av pandemien. Delstaten har strammet inn på besøk og rettsmøter for de innsatte.

OPPRØR: Flere innsatte rømte fra cellene sine da opprøret startet. Foto: Robert Cohen / St. Louis Post-Dispatch

Sikkerhetssjefen i byen St. Louis, Jimmie Edwards, forteller i en uttalelse at opprørene startet 02:30 natt til lørdag, og at det var under kontroll klokken 10:15 samme dag.

– Selv om det automatiserte systemet vårt indikerte at cellene er låst, var de faktisk ikke låst. Dermed var fanger i stand til å komme seg ut av cellene sine, sier Edwards.

Han beskriver de innsatte som «ekstremt voldelige og aggressive».