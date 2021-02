FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

IS-kvinnens meldinger til faren: Fikk ikke forlate Syria

Ifølge meldinger den tiltalte IS-kvinnen (30) sendte til sin far, nektet terrorkrigeren hun var gift med henne å forlate Syria og dra tilbake til «de vantros land».

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I rettssaken mot den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen som er tiltalt for terrordeltagelse i starten av mars, vil et avgjørende spørsmål være om kvinnen ble holdt i IS-området mot sin vilje, eller om hun var en aktiv deltager i terrorstaten IS.

Tiltalen hevder at kvinnen deltok i en terrororganisasjon gjennom hennes ekteskap med tre IS-krigere i løpet av seks år i Syria, fra 2013 til 2019. Ved at hun passet barn og hus la kvinnen til rette for at krigerne kunne delta i terrorhandlinger, mener påtalemyndigheten.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

«Han godtar ikke»

VG har fått tilgang til meldinger sendt mellom kvinnen og hennes far i mai 2014, der hun forklarer at hun nektes å forlate Syria av sin daværende ektemann, IS-krigeren Bastian Vasquez.

Faren ber datteren komme til Tyrkia, men ektemannen nekter henne å dra, forklarer hun: «Han godtar ikke at jeg drar til Tyrkia for å møtes», skriver kvinnen, med henvisning til ektemannen.

Farens meldinger står i grønt, og IS-kvinnens svar i blått:

Faren har i et tidligere intervju med VG forklart hvordan han i januar samme år hadde gjort et forsøk på å få datteren ut Syria, men ble hindret av datterens ektemann:

– Jeg lot meg smugle inn i Syria, for å møte Bastian og min datter, men han nektet meg å ta henne med tilbake. Min datter har vært klar på at hun mistet retten til å bestemme over seg selv i det øyeblikket hun kom til Syria, har faren sagt.

Meldingene VG har fått tilgang til viser at faren ønsket å gjøre et nytt forsøk på å få datteren ut av Syria, eller komme inn selv. Igjen forklarer datteren at ektemannen ikke vil tillate dette.

Hun viser til at mannen har forklart at de bor i et land styrt av islam, altså Den islamske staten, mens andre land er «dar al kufr» – de vantros land.

Ville besøke

Meldingene ble sendt med den krypterte appen WhatsApp og er hentet ut fra farens mobiltelefon. Kvinnens far forsøker å overtale henne om at han har lov til å besøke datteren, men hun viser til at ektemannen har et annet syn på saken:

Blir tema i retten

Statsadvokat Geir Evanger bekrefter at meldinger kvinnen har sendt til personer i Norge, der hun uttrykker et ønske om å forlate Syria, vil bli redegjort for i retten.

– Det vil være viktige bevis fordi det underbygger hennes forklaring, og som påtalemyndighet er vi pliktig å også legge frem bevis som taler i hennes retning. Men så blir det et tema for retten hva slags betydning hennes forklaring skal få, sier Evanger til VG, og utdyper:

– For det første må man se om det som blir hevdet stemmer, om det er riktig eller delvis riktig. Vi kan ikke utelukke at hun på et tidspunkt ville hjem og ble holdt igjen i Syria mot sin vilje, sier Evanger.

– Men da blir det et spørsmål for retten om det er juridisk relevant at hun angret, all den tid hun dro inn dit; og om den forklaringen er nok til frifinnelse, fortsetter statsadvokaten.

I SYRIA: Den norske kvinnen (29) rett etter at hun slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

Ba om tilgivelse

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, har tidligere sagt til VG at kvinnens standpunkt er at «hun har ikke deltatt i ISIL, men overlevd ISIL».

– Et viktig bevistema for retten, blir om tiltalte befant seg i en situasjon der hun var ufri. Meldinger et ett av flere bidrag som kan kaste lys over dette spørsmålet, sier Nordhus til VG.

I meldinger mellom far og datter gir hun også uttrykk for hun angrer og ber om farens tilgivelse:

Ba om hjelp i 2015

Året etter meldingene med faren, dør Bastian Vasquez i Syria under produksjon av bomber for IS. Da oppretter kvinnen kontakt med den norske advokaten Bjørn Nærum.

I den første kommunikasjonen med advokat Nærum, som VG har fått tilgang til, ber hun advokaten hjelpe henne ut av landet.

Hun forklarer at hun har et lite barn født i Syria, som mangler pass, og ber advokaten hjelpe henne.

Nærum opprettet da kontakt med den norske ambassaden, som i flere e-poster sier de kan hjelpe kvinnen med å forlate Syria, men kun dersom hun selv kommer seg ut av IS-området og tar seg til den tyrkiske grensen.

Den norsk-pakistanske kvinnen ble først hentet fra Syria sammen med sin to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom.

Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

VG har tidligere omtalt en venninne av kvinnen som forklarer at hun i 2014 ble kontaktet av henne, og at IS-kvinnen fortalte at hun ville hjem fra Syria, men ikke klarte å komme seg ut.

Venninnen skriver i et brev til norske myndigheter at IS-krigeren Vasquez nektet den norske kvinnen å forlate Syria, og at han sjekket hennes sosiale medier. Dette tipset vil bli et tema under rettssaken.

VG har kontaktet tipseren, som fortalte at IS-kvinnen var redd og desperat, og fryktet at hennes kontrollerende mann skulle få vite om rømningsforsøket.

Andre meldinger

I tiltalen mot kvinnen kommer det frem at andre meldinger, sendt til kvinnens venninner i Norge, vil bli brukt mot henne. I tiltalen står det:

«Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

– Vi mener at hun glorifiserte livet i ISIL, og at det er med på å vise hennes deltagelse i en terrororganisasjon, har statsadvokat Geir Evanger sagt til VG.

Digitale meldinger som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at kvinnen har sendt, er viktige i etterforskningen, har VG fått bekreftet:

– Det er viktig å få på det rene hvilken kontakt siktede har hatt med folk som var i Norge og som senere dro til Syria, samt personer fra Norge som oppholdt seg i Syria samtidig som siktede, har politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST sagt til VG.

