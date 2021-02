TIDLIGERE PRESIDENT: Donald Trump. Foto: CRISTOBAL HERRERA / EPA / NTB

Avis: Trumps påstander kostet skattebetalerne over 4,4 milliarder

Donald Trumps kamp for å endre valgresultatet og hans gjentatte påstander om valgfusk har kostet amerikanske skattebetalere minst 519 millioner dollar ifølge storavisen Washington Post.

Publisert: Nå nettopp

Avisen påpeker at summen fortsatt vokser. 519 millioner dollar tilsvarer i overkant av 4,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

Kostnadene skyldes at offentlige etater har blitt tvunget til å bruke midler til å svare på handlingene fra Trump, team og støttespillerne hans i kjølvannet av presidentvalget, skriver avisen.

les også Trump har samlet inn milliarder: – Tjent pengene på å formidle en idé om at valget er stjålet

Trump gikk til en rekke søksmål for å få endret valgresultatet, uten å lykkes. Neste uke stilles han for riksrett for gjentatte falske påstander om at han vant presidentvalget, og for sin tale før hans tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

Washington Post har gjennomgått lokale, statlige og føderale utgifter. Utgiftene inkluderer blant annet advokatkostnader i forbindelse med Trumps søksmål, økt sikkerhet i forbindelse med diverse trusler og reparasjoner og kostnader i forbindelse med angrepet mot Kongressen.

– Ikke bare har vært folk, steder og demokratiet blitt angrepet og skadet, men kostnadene med de nye sikkerhetsrutinene vil ta midler som kunne vært bruk for covid-vaksiner eller behandling, og andre kritiske utgifter, sier kommunikasjonssjef for Washington State Patrol, Chris Loftis, til avisen.

Washington Post understreker at tallet trolig er langt høyere enn hva de har klart å dokumentere.

les også Biden: Trump bør ikke få etterretningsinformasjon

Slik ser avisens regnestykke ut:

Føderale kostnader i forbindelse med angrepet mot Kongressen og Joe Bidens innsettelse: 488.800.000 dollar

Kostnader for delstaten i forbindelse med angrepet mot Kongressen og Joe Bidens innsettelse: 28.310.464 dollar

Kostnader relatert til søksmål og sikkerhet for personer som jobbet med valget: 2.217.905 dollar

– Det er utrolig hvor mye penger som er brukt, sier Michael Rapich, sjef for Utah Highway Patrol.

Han forteller at de brukte 227.000 dollar 17. januar på blant annet å sende 300 ekstra personell til Salt Lake City etter trusler om en væpnet demonstrasjon i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden.

les også Fire år med Trump: Øyeblikkene vi vil huske

Den største regningen kom riktignok i kjølvannet av angrepet mot Kongressen, da 25.000 personer fra Nasjonalgarden ble sendt til hovedstaden. Kostnadene i forbindelse med dette hevder Washington Post er minst 488,8 millioner dollar.

– Sikkerhet er ikke billig. Det er ikke beredskap heller. Det er heller ikke livene til de folkevalgte lederne og deres folk, som vi beskytter, historien og symbolikken i bygningene de jobber i eller demokratiet vi representerer, sier Loftis i Washington State Patrol.

I California må skattebetalerne betale minst 19 millioner dollar som følge av hendelsene etter valget. De sendte 1000 soldater fra Nasjonalgarden til Washington etter angrepet mot Kongressen.

– Det er mye penger for en ukes arbeid. Men det er arbeids som var nødvendig, sier H.D. Palmer i Californias finansdepartement.

les også 78 dager med kaos i USA: Fra valg til riksrett

Politiet i Washington D.C., brukte over 8,8 millioner dollar i uken etter angrepet mot Kongressen, forteller fungerende politisjef Robert J. Contee III.

– Kostnadene etter dette angrepet vil bare øke, sier han.