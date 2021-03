TALT TIL TILHENGERNE: Donald Trump talte til sine støttespillere utenfor Det hvite hus på formiddagen 6. januar. Like etter gikk mange av hans tilhengere til angrep på Kongressen. Foto: JIM BOURG / Reuters

Demokratiprofessor om USA etter valget: − En skrekkopplevelse

Han mener USAs demokrati ble satt på store prøvelser etter at Donald Trump tapte valget. Nå skal professoren, på vegne av regjeringen, finne ut om noe slikt også kan skje i Norge.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Skrekkscenarioet var at valgresultatet skulle stå og falle på én delstat, og at det hadde vært halvplausible grunner til å hevde at det hadde forekommet juks som satte resultatet i tvil. Da hadde det bare vært noen få enkeltpersoner som måtte ha gitt etter for at demokratiet skulle ha stått i virkelig fare. Nå var det heldigvis ingen legitime grunner til å si det hadde forekommet juks, og til slutt sto det om flere stater. Likevel knaket det i sammenføyningene.

Slik oppsummerer Carl Henrik Knutsen (39), professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor nært USAs demokrati KAN ha vært fra å kollapse etter valget i november, der Joe Biden slo Donald Trump.

Han omtaler det hele som «en skrekkopplevelse».

Mener Trump forsøkte velte demokratiet

Carl Henrik Knutsen er hva som må kunne kalles en demokratiekspert. Nylig ga han ut læreboken «Demokrati og diktatur» og for en måned siden ble det klart at han skal lede arbeidet med å undersøke tilstanden til det norske demokratiet. Et arbeid han skal gjøre sammen med førsteamanuensis Sirianne Dahlum og flere andre kolleger ved Institutt for statsvitenskap.

I pressemeldingen fra regjeringen om prosjektet ble det referert til angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar som et eksempel på hva som kan skje når viktige sider ved et demokrati blir svekket over tid.

PROFESSOR: Carl Henrik Knutsen (39) ble professor allerede som 32-åring. Foto: Privat

Knutsen er tydelig på at den nå avgåtte presidenten gjorde et reelt forsøk på å omgjøre valgresultatet – og dermed også forsøkte å velte demokratiet. Men, som vi nå vet, uten å klare det.

– Jeg tror sjansene for at forsøket hadde lyktes hadde vært større om det var en president med en annen personlighet. Man kan se for seg at en mer strategisk og mer tålmodig person kunne kommet nærmere, sier professoren.

– Villige til å fire på demokratiske prinsipper

Knutsen trekker frem ting som Trumps stadige påstander om at mediene er folkets fiende, at han satte inn dommere han trolig håpte kunne hjelpe ham til å snu et eventuelt tap, telefonsamtalen med den valgansvarlige i Georgia og møtet med valgansvarlige fra Michigan som eksempler på at Trump prøvde seg.

HØYE GJERDER: Slik har det sett ut i Washington, D.C. etter angrepet på Kongressen (i bakgrunnen) i januar. Foto: Thomas Nilsson / VG

Og selvsagt hans feilaktige påstander om valgjuks.

At han i det hele tatt var i en posisjon til å gjøre alle disse tingene mener professoren skyldes den økende polariseringen i det amerikanske samfunnet.

– Når folk opplever at de ikke stoler på hverandre, så er de villige til å fire på demokratiske prinsipper. For eksempel er det mer åpenhet for at man kan jukse litt for å beholde makten dersom du ikke stoler på motparten, eller på mediene.

Knutsen mener likevel at man ikke kan ignorere betydningen av at Trump har operert i et parti han mener over tid har driftet i en antidemokratisk retning.

– Trump bidro til å akselerere dette. I tre-fire år utfordret han norm etter norm uten å møte store begrensninger, sier professoren, som mener det er bra for det amerikanske demokratiet at det ble med fire år som president for Donald Trump:

– Vi ser klart i forskningen på diktaturer at når en leder får feste seg og får byttet ut folk i byråkratiet, dommere og generaler med lojalister så blir det farligere. Derfor ville det vært enda farligere om det som skjedde nå hadde skjedd etter åtte år, og ikke etter fire år, sier han.

Smutthull

Men selv om det er Republikanerne han mener først og fremst har beveget seg i feil retning hva demokratiske verdier gjelder, ser han en mulighet for at pendelen også vil kunne komme til å bevege seg i mer polariserende retning hos Demokratene.

– Faren er at de kan bli livredde for at Republikanerne neste gang faktisk skal kuppe valget, og at de derfor vurdere å endre på reglene for selv å beholde makten. Den typen mistillitsspiraler er farlige for demokratiet.

Håpet hans er i stedet at landet bruker det som skjedde nå til positive endringer. Han nevner tre konkrete eksempler:

– Ha klare skrevne regler og lover. Tette smutthullene som muliggjør utnyttelse av lovene.

– Styrke reglene for hvordan valg skal gjennomføres, slik at det ikke er like enkelt som i dag for politikere på delstatsnivå å gjøre det vanskeligere for enkelte grupper å stemme.

– Jobbe med å motarbeide polariseringen i samfunnet.

– Det er mye å ta tak i, og det er ikke enkel og raske ting å gjøre, men det vil redusere mulighetene for en ny og verre versjon av Donald Trump, sier Knutsen.

– Skrekkopplevelse

Professoren innrømmer at han synes det som skjedde i USA – for mange et modell-demokrati – etter valget var skremmende.

– Det var en skrekkopplevelse. For bare fem-seks år siden så vi på sjansene for dette som veldig små, så det er overraskende at det kunne skje. Det er på mange måter en «perfect storm», og det viser at ingen systemer er usårbare selv om etablerte demokratier i rike land jevnt over er svært stabile regimer.

Etter at Trump ble frikjent i den seneste riksrettssaken kommenterte president Joe Biden at demokratiet er skjørt.

Carl Henrik Knutsen ser likevel at det kan komme noe positivt ut av det som skjedde. Nemlig at verden blir mer bevisst på hvordan selv et gammelt demokrati potensielt kan slukne.

– Det at det skjedde i USA gjør at vi i Norge kanskje blir mer bevisste og kan bidra til at vi tetter våre smutthull.

Han mener likevel at det er lite sannsynlig at noe slikt kommer til å skje i Norge. Selv om han ikke vil utelukke det helt.

– Politikere som er glad i makt og som kan finne på å tøye reglene litt for å beholde den er ganske universelt. Tilsynelatende har vi ikke hatt mange slike autoritære politikere i Norge og de norske institusjonene virker svært sterke, men vi kan ikke vite om vi er forskånet for dette i fremtiden, sier professoren, og peker på utviklingen i land som Polen og Ungarn.

– Krever tillit

Og nå skal altså Knutsen og hans kolleger altså finne ut av hvordan det egentlig står til her på vårt demokratiberg.

Utgangspunktet er at det står veldig bra til. Knutsen trekker blant annet frem vårt velstandsnivå som en viktig årsak til det, men også at de demokratiske systemene våre har fått festet seg over tid.

– Inntekt og alder på systemet er to veldig viktige og grunnleggende faktorer for et stabilt demokrati, forklarer han.

STORTINGET: Bildet er tatt i forbindelse med en demonstrasjon utenfor Norges nasjonalforsamling. Foto: Stephan Pettersen

Videre trekker han frem relativ økonomisk likhet, tillitsnivået i befolkningen til de som styrer, og at det er liten avstand mellom partiene. Alle ting amerikanerne sliter med.

– Skal man våge at de du ikke er enig med politisk skal styre landet i fire år så krever det høy grad av tillit, påpeker han.

– Vanskelig å se

Men ettersom det er vanlig å tenke på et demokrati som et ideal, vil det også alltid være noe å utsette på systemet. Derfor er en del av jobben på vegne av regjeringen å peke på områder med forbedringspotensial.

Knutsen antyder at ting som kan være relevant å studere er ulik vekting av stemmer i ulike fylker og at rike og høyt utdannede trolig har større mulighet til politisk innflytelse enn andre gjennom forskjellige kanaler.

Uansett hvilke funn forskerne gjør, og uansett hvilke funn de som kommer til å forske på det som de siste månedene har skjedd i USA gjør, er det én ting som ifølge professor Carl Henrik Knutsen de fleste demokratiske fall har til felles:

– De som ønsker å undergrave demokratiet er ofte kreative. Det er vanskelig å se hvordan det kommer til å falle før det faktisk faller.