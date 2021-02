Slik skal Sverige unngå en tredje bølge

Sverige har siden mars i fjor valgt en annen coronastrategi enn sine naboland. Nå strammer de inn reglene i frykt for en tredje bølge.

Av Synne Nielsen Solbakken

Situasjonen i Sverige er alvorlig og smittespredningen høy. Den fortsetter å øke, og med de muterte variantene betegner statsminister Stefan Löfven situasjonen som urovekkende.

– Det er stor risiko for en tredje bølge i Sverige. Regjeringen er forberedt på å stenge deler av Sverige, men forhåpentligvis trenger vi ikke det, sa Löfven under en pressekonferanse i Sverige i ettermiddag.

Tiltakene

Legene som har ansvaret for de ulike regionene kan nå fatte beslutninger basert på smitten i området. I tillegg må antall mennesker som kan være inne på butikker, treningssentre og museum samtidig begrenses.

– Samtidig må flere serveringssteder i Sverige stenge senest klokken 20.30, uansett om man har alkoholservering eller ikke, sier Johan Carlos, direktør i Folkehelseinstituttet i Sverige.

De nye restriksjonene skal gjelde fra 1. mars.

Vil unngå å stenge skoler

Sveriges utdanningsminister Anna Ekström sier at elever ved videregående skole i Sverige har båret et stort og tungt ansvar under pandemien, men at det er viktig at både barn og unge får være på skolen så langt det lar seg gjøre. Hun understreker likevel at det ikke vil være noe tvil om å stenge skolene hvis det skulle bli nødvendig.

– Skolene skal være det siste vi stenger og det første vi åpner, sier Ekström.

I Sverige har det så langt blitt registrert 12 783 dødsfall som følge av coronapandemien. Til sammen er 647 470 personer blitt bekreftet smittet.