LANGE KØER: Utenfor de få butikkene som holder åpent er det lange køer i storbyen Austin. Foto: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP / NTB

Texas: Frykter katastrofe om strømnettet bryter sammen

AUSTIN/OSLO (VG) Flere millioner er uten strøm for andre dag på rad, dødstallene stiger og det er fortsatt minusgrader. – Kritisk, mener Houston-ordfører Sylvester Turner.

Publisert: Nå nettopp

– Altfor mange i Texas har vært uten strøm og varme i hjemmene sine mens delstaten har minusgrader og tøft vintervær. Dette er uakseptabelt, sier Texas-guvernør Greg Abbott.

Tirsdag kveld lokal tid er over 3,3 millioner uten strøm i Texas, ifølge poweroutage.us, og mange har vært strømløse i flere dager. Nå vil guvernøren etterforske strømselskapet ERCOT, som står for strømmen i delstaten.

– De har vært alt annet enn til å stole på de siste 48 timene. Vi ønsker å finne ut hva som har gått galt og hvordan vi kan finne en løsning for fremtiden.

HOLDER VARMEN: I bien holder Maria Pineda varmen, mens hun venter på å få tilbake strømmen. Foto: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP / NTB

Lokalt i delstatens hovedstad, var forklaringen først at strømbruddene skulle være kontrollerte, og maksimalt 40 minutter. Disse strømbruddene har nå i praksis vart i to døgn, og forklaringen nå er at man er redd for at hele strømnettet skal bryte sammen om man skrur på igjen.

– Det er kritisk. Det er essensielt at vi får strømmen tilbake så fort som mulig, det er vår førsteprioritet, sier ordfører i storbyen Houston Sylvester Turner.

– Jeg vet folk er forbannet og frustrerte. Det er jeg også, fortsetter han.

I byen er rundt 1,3 millioner mennesker uten strøm.

– Dette er verre enn en orkan, sier Natalie Harrell til nyhetsbyrået AP. Hun har med sine fire barn dratt til et av de 35 tilfluktsstedene Texas har åpnet for å hjelpe folk uten strøm.

Slik beskriver journalisten Dan Rather situasjonen:

Store kontraster

VG befinner seg rundt 26 mil vest for Houston, i en annen storby: Austin.

Her kunne ikke kontrastene vært større, og slik er det i store deler av delstaten. I det som kan kalles flotte norske vinterdager med sol, nysnø og noen minusgrader leker barna i gatene og bruker vannleker som akebrett.

I bakgrunnen står bekymrede foreldre og andre voksne og venter på at strømmen skal komme tilbake. Mange rakk ikke handle, og det har vært opptil fire-fem timer kø i butikkene som har vært åpne. Mange fyller badekarene med vann i frykt for at også vannettet skal kollapse.

– Vi er veldig sinte. Min nabo er også sint fordi det er ikke noen grunn til å la hele nabolag fryse i hjel, sier Amber Nichols til nyhetsbyrået AP.

LEKER: Mens de voksne er bekymret for når strømmen kommer tilbake, leker barna i vinterværet. Foto: Juan Figueroa / The Dallas Morning News / AP / NTB

De siste dagene har minst 21 personer omkommet som følge av kulden og vinterværet i delstatene Texas, Louisiana, Kentucky og Missouri, skriver nyhetsbyrået Reuters. Blant dem en bestemor og tre barn døde i en brann, som trolig startet ved at de forsøkte å holde varmen.

På toppen av det hele står de midt i en pandemi. I Texas er det registrert over 2,5 millioner smittetilfeller av coronaviruset, og nærmere 42.000 dødsfall er relatert til pandemien. Tirsdag lå over 8000 innlagt på sykehus med covid-19, mens det ble registrert 120 nye dødsfall og 4500 nye smittetilfeller.

– Ekstremt frustrerende

ERCOT-sjef Bill Magness sier til CBS at de jobber 24 timer i døgnet for å få strømmen tilbake.

– Det er ekstremt frustrerende. Det er ikke bare nå. Jobben vår er 24 timer i døgnet hele året. Dette været har gitt oss en stor utfordring med å levere strøm, sier han.

ERCOT, eller Electric Reliability Council of Texas som de heter, er et uavhengig strømselskap som delstatseid av Texas. De står for rundt 90 prosent av alle strømavtalene i delstaten.

– Det vi har nå er ekstraordinær etterspørsel, sier han, og henviser til at temperaturene er unormalt lave.

– Førsteprioriteten er å få strømmen tilbake for så mange som mulig, men vi må gjøre det på en trygg måte slik at systemet holder, legger han til.

VIL ETTERFORSKE: Guvernør Greg Abbott. Foto: Eli Hartman / Odessa American / AP / NTB

Han har full forståelse for at folk er utålmodige.

– Å leve uten strøm under disse forholdene er forferdige, men det katastrofe utfallet jeg snakker om er dersom vi lar systemet krasje. Da ville vi ikke snakket om når vi kan få strømmen tilbake, da ville vi snakket om å bygge opp systemet. Det ville ikke vært mulig å gjøre på noen dager. Da kan folk bli uten strøm i lange perioder.

Også topp-demokraten Hillary Clinton engasjerer seg:

Joshua Rhodes, som jobber med strøm ved Texas-universitetet i Austin sier systemet ikke er bygget opp for været de har sett de siste dagene.

– Vi må ha planer for at slikt vær kan forekomme. Man sier det aldri vil komme til Texas, men nå kom det, sier han.

Han får støtte av kollega Ed Hirs ved Houston-universitetet.

– Det er bare tull. Hvert åttende til tiende år har vi slike vintere. Dette kan ikke være en overraskelse.