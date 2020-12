HENRETTET: Brandon Bernard (40) ble henrettet 10. desember. Foto: privat

Brandon Bernard henrettet i USA

USAs høyesterett satte natt til fredag foten ned for å stanse henrettelsen av Brandon Bernard. Kort tid etterpå ble han den niende personen til å bli henrettet i USA så langt i år.

40 år gamle Bernard ble dømt til døden i 2000, for medvirkning til drap på et ektepar i Texas året før, da han var 18 år gammel.

Etter over 20 år i fengsel ble han henrettet med en giftsprøyte natt til fredag norsk tid, melder nyhetsbyrået Reuters.

– I kveld er vi som elsker Brandon, og vi er mange, fulle av rettmessig sinne og dyp sorg over at myndighetene tar hans liv, skriver forsvareren Robert C. Owen i en uttalelse, og kaller henrettelsen en «flekk på USAs rettssystem».

Bernard er den niende personen som er blitt henrettet i USA så langt i 2020. Ytterligere fire er planlagt før Joe Biden tar over presidentjobben. Dersom disse skjer som planlagt, vil totalt 13 fanger ha blitt henrettet under Trumps tid som president.

Mellom 2003 og 2020 ble det ikke utført noen føderale henrettelser i USA.

– Denne appetitten på å drepe fanger mangler sidestykke i den amerikanske presidenthistorien, sier Robert Dunham, som leder informasjonssenteret Death Penalty Information Center, til NBC, og sikter til henrettelsene som skjer i tiden mellom presidentvalget og Bidens innsettelse 20. januar.

Kim Kardashian ba Trump om hjelp

Flere har engasjert seg for å få stanset henrettelsen av Brandon Bernard, deriblant superstjernen Kim Kardashian West. Onsdag ba hun president Donald Trump om å gripe inn, men lyktes ikke med forsøket.

– Jeg snakket akkurat med Brandon for det som antakelig er siste gang. Den tøffeste samtalen jeg noen gang har hatt. Brandon, uselvisk som alltid, fokuserte på familien sin, skriver hun på Twitter torsdag kveld.

Forsøkene på å stanse henrettelsen ble tatt helt til høyesterett.

Mens de diskuterte saken natt til fredag, var det svært uvisst hva som kom til å skje med Brendan. Flere reportere som var til stede for å være vitne til henrettelsen, beskriver på Twitter at de ble sendt rundt i fengselet i timene etter at giftsprøyten egentlig skulle settes.

Rundt klokken 02.30 natt til fredag kom avgjørelsen fra domstolen, som sa sa nei til å stanse henrettelsen, og litt over en time senere var Bernard altså død.

Tre av de totalt ni dommerne stemte for et annet utfall.

VIL AVSKAFFE DØDSSTRAFF: Utenfor fengselet i Indiana hadde det samlet seg flere personer for å demonstrere mot henrettelsen natt til fredag. Foto: Austen Leake / The Tribune-Star / AP

I en uttalelse viser dommeren Sonia Sotomayor til argumenter fra Brendans forsvarer om at han ble dømt til døden på grunnlag av blant annet falske vitnemål.

– Bernard har aldri hatt muligheten til å få testet disse anklagene i retten. Nå vil han heller aldri få den, skriver hun.

Bernard ble dømt for drap etter at han som 18-åring kidnappet paret Todd og Stacie Bagley sammen med kameraten Christopher Vialva. De kjørte rundt med paret i bagasjerommet i flere timer før de endte opp ved en militærleir hvor paret ble drept.

Vialva ble ansett som en hovedmann i retten, som kom frem til at han var både pådriveren for hendelsene og den som løsnet de fatale skuddene. Etterpå helte Bernard lighterbensin over ofrene, og tente på. Obduksjonen viste at Stacie fremdeles var i live da hun ble påtent, og døde av røykskader.

Både Bernard og Vialva ble dømt til døden Og Vialva ble henrettet i dødskammeret ved Terre Haute den 24. september i år.

Bernards forsvarer Robert C. Owen har argumentert med at han ikke hadde andre voldsdommer bak seg, og at han skal ha vist god oppførsel i de 21 årene han har vært innsatt i fengsel.

Johanne Hagen (31) fra Sarpsborg har tidligere fortalt VG+ om sin kamp for å få stanset henrettelsen av Brandon, og om sin kontakt med ham mens han satt på Death Row.

– Brandon har vært så utrolig sterk og modig gjennom dette, helt til siste slutt. Vi har ledd sammen hver eneste dag, og vi velger å se på oss selv som aktive deltagere i å finne mening i en tragedie. Og det har vi vært, og det er vi enda, skriver hun i en e-post til VG torsdag, før henrettelsen var gjennomført.

– Vi, som i familien, forsvarerne og venner og nærmeste, har forsøkt å slå rundt oss med kjøttøks siden vi fikk datoen. Death Row er et gammeldags system, en menneskelig avgrunn. Men selv i avgrunnen så har vi greid å finne håp og glede i hver eneste lille dag. Vi har levd alt vi kan, gjort alt vi kan, og vi, vennene, har levd som små advokater i våre respektive land, vi har kjempet over hele verden, drevet av kjærligheten vår til deg Brandon, skriver hun videre.

