Trump-utnevnt dommer slakter søksmål: − Absurd

En føderal dommer utnevnt av Donald Trump selv er ikke nådig mot et av presidentens søksmål i Wisconsin. – Dette slår meg nærmest som absurd, sier dommeren.

Den føderale dommeren Brett Ludwig skal høre argumentene i et av Trump-valgkampens søksmål om å ugyldiggjøre valgresultatet i Wisconsin, der Joe Biden vant og følgelig får med seg alle valgmennene.

I søksmålet krever Trump at saken, som omhandler å utnevne nye valgmenn, havner på bordet til den republikansk-kontrollerte delstatsforsamlingen i Wisconsin.

Søksmålet er ett av to fra Trump i Wisconsin med lignende argumentasjon, skriver nyhetsbyrået AP. Trump mener hundretusenvis av poststemmer som ble sendt inn i tråd med delstatens retningslinjer var ulovlige, og vil at delstatsforsamlingen isteden skal få avgjøre hvem som vinner valget.

– Dette er et ganske utrolig krav, sier Ludwig under en telefonkonferanse der han skulle avgjøre tidsfrister og sette en høringsdato i saken.

Han sier det «åpenbart er en uvanlig sak», og sår tvil om hvorvidt en føderal domstol bør høre saken i det hele tatt.

– Absurd

– Jeg sliter veldig med å se hvordan dette er noe som bør tas i en føderal domstol, sier Ludwig, som ble nominert og utnevnt av USAs president Donald Trump i mars i år.

– Forespørselen om å sende denne saken til den lovgivende forsamlingen slår meg nærmest som absurd, sier han.

Ludwig spør seg hvorfor ikke Trump går direkte til delstatsforsamlingen dersom han mener den bør bli involvert i å utnevne valgmenn.

Trump-kampanjens advokat i saken, William Bock, sier Trump trenger at retten kjenner valget «ugyldig» for at den lovgivende forsamlingen skal kunne involvere seg.

Han argumenterte for at dommeren burde ta saken og hurtigbehandle den ettersom valgmannskollegiet samles 14. desember.

Mange nederlag

AP har talt opp til sammen 50 søksmål som har blitt brakt frem av Trump og hans allierte. Et

Minst 30 av dem er droppet eller allerede avvist. Rundt et titalls er ennå ikke avgjort, mens Trump-leiren har kun vunnet en liten seier:

En sak der han utfordret beslutningen om å flytte deadline for å komme med ID for visse poststemmer og fraværsstemmer i Pennsylvania.

Etter Aps artikkel, som ble skrevet for ni timer siden, har tapene i retten fortsatt å hagle inn. Den demokratiske valglov-Sadvokaten Marc Elias Trump tvitrer ved 01-tiden at Trump og hans allierte har tapt hele 45 søksmål.

Et kvarter senere melder han at stillingen er 46–1 etter at et søksmål fra republikanernes partisjef i Arizona ble avvist, samt et annet søksmål fra konservative støttespillere i Wisconsin.

Torsdag tapte Trump også et annet søksmål i Wisconsin, der høyesterett i delstaten nektet å høre Trumps søksmål om å diskvalifisere rundt 221.000 stemmer i de to største demokratiske fylkene i delstaten.

Nytt søksmål i Georgia

Søksmålet er ett av tre Trump-kampanjen har gående i Wisconsin. Ett i føderal domstol og to i delstatens domstoler.

Trump har allerede tapt en rekke søksmål i delstatene med jevnt valgresultat der Biden vant. Skulle han vunnet i Wisconsin ville delstatens 10 valgmenn likevel ikke vært nok til å endre valgresultatet.

Fredag kveld kom Trump-kampanjen med et nytt søksmål i Georgia, som allerede har sertifisert valgresultatet.

I en uttalelse hevder Trumps advokater at søksmålet vil inkludere edsvorne vitnemål fra innbyggere i Georgia som mener det har pågått valgjuks.

Trump har vært på kant med delstatssekretær Brad Raffensperger og guvernør Brian Kemp i forbindelse med presidentvalget i delstaten. Der skal det også snart holdes et potensielt avgjørende valg på senatorer.

Publisert: 05.12.20 kl. 01:27

