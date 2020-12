SKREMMER: Orcinus orca, eller spekkhogger, er den fysisk største arten i delfinfamilien. Foto: Elaine Thompson / AP

Spekkhoggere skremmer båtfolk

Når flere tonn tunge spekkhoggere leker kan det bli litt røft. Det merker båtfolket sør i Europa.

Det har blitt registrert minst 40 interaksjoner mellom spekkhoggere og båter utenfor kysten av Spania og Portugal de siste seks månedene, ifølge BBC.

De store pattedyrene dulter og dytter i båter, uten at det helt er klart hva hensikten er.

Forskere jobber fortsatt med å finne ut hva det er som forårsaker den underlige oppførselen. Er det lek? Er det slåssing?

Man vet lite, fordi samhandling var sjeldent frem til annerledesåret 2020, ifølge Newsweek.

En britisk seiler som BBC har snakket med forteller til kanalen om en ubehagelig episode utenfor kysten av Portugal i oktober.

– Jeg er ikke lettskremt, men dette var veldig skummelt. Det var kontinuerlig. Jeg tror det var seks eller syv dyr, men det virket som at de yngste var mest aktive, sier Brian Smith.

Han forteller at han var på vei fra Frankrike til Gibraltar for å levere en ny seilbåt da spekkhoggerne fattet interesse for båten.

– Det virket som at de gikk etter roret, hjulet begynte å spinne veldig fort hver gang de traff.

Det skal ha holdt på i rundt to timer før spekkhoggerne forsvant. I løpet av den tiden ringte Smith til den portugisiske kystvakten, som skal ha bedt ham om å skru av motoren og ta ned seilet for å virke så uinteressant som mulig.

Tunfisktrøbbel

Det er ikke uvanlig å se spekkhoggere i denne delen av Atlanterhavet. Det er et yndet sted for tunfisk, og de migrerer gjennom Gibraltarstredet til Middelhavet for å få barn.

Ifølge BBC lever det rundt 60 spekkhoggere i området i dag, som er nesten en dobling siden 2011.

Da var det kun 39 av de store delfinene igjen, noe som ble direkte knyttet til en nedgang i tunfiskpopulasjonen. I 2010 ble tunfiskkvotene kraftig redusert, og antall spekkhoggere steg i takt med tunfiskpopulasjonen.

Akkurat denne gruppen spekkhoggere er kritisk truet, og det fryktes at den nye oppførselen kan føre til flere konflikter mellom fiskere og spekkhoggerne.

SJEKKER: Spekkhoggere er intelligente dyr og nærmer seg ofte båter. Slik som her, fra Washington i USA. Foto: Elaine Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Guttestreker

– Spekkhoggere er alltid nysgjerrige rundt båter, og de vil nærme seg dem. Men å røre ved dem og forårsake skade? Jeg trodde folk var redde og misforsto hva som skjedde, sier forsker Ruth Esteban til BBC.

Sammen med forsker Renaud de Stephanis var hun med i et forskningsprosjekt for å forsøke å identifisere de skyldige.

Med videomateriale de samlet inn fra de forskjellige hendelsene klarte de å identifisere tre gjengangere.

Det er tre ungkarer som har fått navn «black Gladis», «white Gladis» og «grey Gladis».

Familiestrukturen til spekkhoggere er etablert, og de pleier å holde sammen. Gamle bestemødre hjelper til med å fostre opp barna, mens ungkarene svømmer av gårde og finner egne familier.

Forskerne har ikke klart å finne ut hvilken familie de tre trøbbelmakerne tilhører, men de mistenker at oppførselen rett og slett er guttestreker.

– Det virker som at de alltid går etter roret, og jeg tror det er fordi det er den delen av båten som beveger seg. Hvis de ser at de har kraft nok til å flytte noe som er kjempestort, så er det kanskje imponerende for dem, sier Esteban til BBC.

Hvorfor antall interaksjoner mellom båter og spekkhoggere har gått markant opp i år er ikke avklart enda. Det er derfor ikke lett å komme med råd til de som ferdes til sjøs i det aktuelle området.

– Du hverken ser eller hører dem når de jakter. De sniker seg opp på byttet sitt. Det de gjør her er å leke, sier de Stephanis.

