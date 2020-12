HARDT PRESSET: India er hardt rammet av coronapandemien. Nå må også sykehusene i delstaten Andhra Pradesh håndtere en ny ukjent sykdom. Foto: AP / NTB

India: Hundrevis rammet av mystisk sykdom

Minst én person er bekreftet omkommet og flere hundre er innlagt på sykehus med det som så langt er en ukjent sykdom i delstaten Andhra Pradesh i India.

For mindre enn 40 minutter siden

Ifølge nyhetsbyrået AP ble sykdommen oppdaget lørdag kveld i byen Eluru. Siden skal pasienter ha beskrevet symptomer som kvalme og angst, og noen skal også ha mistet bevisstheten.

Søndag ble det første dødsfallet bekreftet. En 45 år gammel mann med symptomer lignende epilepsi og kvalme, døde av hjerteinfarkt på sykehus.

Ifølge CNN har 505 personer har vært innlagt på sykehus med sykdommen – rundt 300 av disse er barn. 180 av de 505 er senere utskrevet fra sykehus.

Myndighetene har denne uken forsøkt å finne årsaken til sykdommen. Det er blant annet tatt prøver av vann og melk i byen.

Pasientene har testet negativt for covid-19 og en rekke andre sykdommer.

– Spesialister jobber fortsatt med å finne årsaken. Vi venter på labresultatene. Den kan komme fra mat, vann, luften eller på en annen måte. Det vi vet er at dette er lokalt, alle kom fra samme by, sier Dolla Joshi Roy i de lokale myndighetene ifølge The Guardian.

Tirsdag opplyste myndighetene at de har funnet bly og nikkelpartikler i ti blodprøver fra pasienter, mens de venter svar på ytterligere 20 blodprøver.

– Den mest sannsynlige årsaken er giftige organiske klorstoffer, skriver Narasimha Rao på Twitter.

Han sitter i den indiske parlamentet, blant annet i den rådgivende komiteen for eksterne saker.

– Det er en av mulighetene, sier Geeta Prasadini i de lokale helsemyndighetene ifølge Reuters, og understreker at de må vente på flere testresultater før de kan fastslå en årsak til sykdommen.

Ifølge CNN er det ikke funnet bly eller nikkel i vannprøvene som er tatt i området.

Andhra Pradesh er blant delstatene som er hardest rammet av covid-19, med over 800.000 bekreftede smittetilfeller. India har registrert over 9,7 millioner smittetilfeller, og over 140.000 dødsfall relatert til coronapandemien.

MANGE BARN: Omtrent 300 av de 505 som har vært innlagt på sykehus med sykdommen er barn. Foto: AP / NTB

Publisert: 09.12.20 kl. 02:12

