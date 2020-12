LANG FARTSTID: Mike Murphy er en anerkjent republikansk politisk rådgiver. Foto: Privat

Tidligere Bush-rådgiver til VG: Republikanerne er redde for Trump-velgerne

NEW YORK (VG) Mike Murphy er en av USA mest kjente republikanske politiske rådgivere. Han mener partifeller nå sitter stille i båten fordi de er bekymret for å miste velgerne til Donald Trump.

– Det er politisk selvmord å si at han er et rasshøl mens han er på vei ut av døren. Moralsk burde man det. Men politisk er det vanskelig, sier Mike Murphy på telefon til VG.

– Er de redde for ham?

– De er nok ikke redde for han personlig. Men de er redde for velgerne hans. Fordi de trenger velgerne hans inn mot primærvalget.

Muligheter for republikansk-comeback

Etter at de største amerikanske mediene utpekte Joe Biden som vinner av presidentvalget, har Donald Trump kjempet imot med søksmål og udokumenterte påstander om «massivt valgjuks» i avgjørende delstater.

Men presidenten og hans advokater har gått på nederlag etter nederlag i domstolene.

Enkelte profilerte republikanere har vært ute og tatt avstand fra påstandenes til den avtroppende presidenten, blant annet tidligere New Jersey-Guvernør Chris Christie. Men mange republikanere sitter fortsatt stille i båten og ser på at Trump nekter å innse valgnederlaget.

– Hvordan påvirker det som nå skjer det republikanske partiet?

– Vi får muligheten til å gjenoppbygge. Amerikanerne sparket Trump fra jobben, men demokratene vant ikke Senatet. Det viser at landet ikke liker demokratene, så vi har mange muligheter til et comeback, sier Murphy.

Mike Murphy driver podkast med Obamas tidligere rådgiver David Axelrod. Foto: Privat

Lei av «gal onkel»

Murphy har flere tiårs erfaring fra amerikansk politikk. Han har jobbet tett med flere republikanske politikere opp gjennom årene, blant annet George Bush, Jeb Bush, John McCain og Arnold Schwarzenegger.

Nå driver han også den populære politiske podkasten, «Hacks on Tap» sammen med Barack Obamas tidligere rådgiver, David Axelrod.

Selv om han kaller seg republikaner har han i flere år vært en sterk motstander av presidenten, og har vært åpen om at han ønsket at demokratenes presidentkandidat Joe Biden ville stikke av med seieren.

– Biden har fått flere stemmer enn noen amerikansk presidentkandidat noen gang. Folk er lei av Trump. De er lei av argumentene hans. De er lei av han gale onkelen rundt bordet på familiemiddagene. Biden er som en gammel genser, og han representerer det normale. Og folk lengter etter det normale, hevder Murphy.

Men også Donald Trump satte ny rekord: Han fikk over 74 millioner stemmer - drøye 11 millioner flere enn i 2016.

5. januar gjennomfører delstaten Georgia, som Biden vant under presidentvalget, et senatorvalg. Dette valget vil avgjøre hvor vanskelig jobb Biden står overfor når han tar over som president 20. januar.

For at demokratene skal ha flertall i senatet, må demokratene få begge representantene i Georgia. Da vil visepresident Kamala Harris vippe avgjørelsene i demokratenes favør.

Viktige første måneder

– Tror du Trump påstander om valgjuks vil påvirke senatorvalget i Georgia i januar?

– Jeg er redd for at retorikken hans vil gjøre at folk ikke stoler på valgsystemet vårt. Det er i så fall en tragedie for landet vårt, og vil ta lang tid å reparere, sier han og legger til:

– Retorikken hans vil føre til at Trump-tilhengere møter opp, som vil være bra for republikanerne. Men det vil også gjøre at demokratene som hater Trump vil møte opp, så dette kan bli jevnt, sier han.

Uavhengig av resultatet i Georgia i januar, mener Murphy at de første 150 dagene som president blir ekstra viktig for Biden. Han må både få den amerikanske økonomien på beina, bidra til trygg distribusjon av covid-vaksiner og ikke minst, samle landet igjen.

– Hva er dine spådommer rundt teoriene om at Trump nå forbereder seg på 2024, og kommer til å stille på nytt?

– Han trenger oppmerksomhet, og han vil trolig komme til å annonsere at han vil stille, men det betyr ikke at han kommer til å gjøre det. Jeg tror han er redd for å stille, for han vil ikke være en som taper to ganger.

Publisert: 03.12.20 kl. 20:04 Oppdatert: 03.12.20 kl. 20:16

