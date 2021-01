MELDTE SEG UT: Mike Madrid er en av medgrunnleggerne av The Lincoln Project. Foto: Privat

«Lincoln Project»-topp til VG: Mulig det må opprettes et nytt parti

NEW YORK (VG) Mangeårig republikaner og medgrunnlegger av Lincoln Project, Mike Madrid, mener det republikanske partiet er blitt et «Trump-parti» og at utveien for de konservative kan være å danne et nytt parti.

Publisert: Nå nettopp

– Det republikanske partiet har blitt Trumps parti. Det er blitt en familiebedrift og en kult som baserer seg på nasjonalisme, sier Madrid på telefon til VG.

Han er mangeårig republikaner og en av USAs fremste politiske analytikere.

I 2019 brøt han ut av partiet og var med å danne det vi i dag kjenner som «The Lincoln Project»: Republikanske avhoppere som har tatt avstand fra Trump.

74 millioner amerikanerne stemte på Donald Trump den 3. november. Seieren gikk til Joe Biden, noe presidenten har vanskeligheter med å anerkjenne.

Trump mener at demokratene forsøker å «stjele valget», og hevder at han har vunnet med god margin dersom man kun teller det han kaller «de lovlige stemmene».

Dette til tross for at flere domstoler ikke har funnet grunnlag for påstandene hans, og høyesterett – hvor Trump selv har flertall blant de konservative dommerne – ikke fant grunnlag for å omgjøre valgresultatene i Georgia, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

Fortsatt er det altså republikanere og støttespillere som står bak den avtroppende presidenten.

«Et skadet parti»

– Er de redde for ham?

– Ja, absolutt – spesielt på høytstående nivåer hvor de er redde for velgerne hans. Mange av valgmennene er der som følge av Trump, og mange av dem tror på det Trump forteller dem, og gjør det de får beskjed om. Valgmennene skal representere folkeopinionen, men i dette tilfelle gjør de det motsatte.

Madrid mener de som definerer seg som konservative vil bli nødt til å danne allianser med sånne som han selv: republikanere som tar avstand fra Trump eller konservative demokrater.

– Kan det bety at det må bygges opp et nytt politisk parti?

– Ja, det kan det.

– Betyr det at du mener det republikanske partiet aldri vil bli det sammen etter Trump?

– Ja, det er endret for alltid. Det er det ikke tvil om. Vi kan ikke bare gå tilbake. Det er for skadet.

Redd for voldsøkning

I midten av desember ble det holdt store demonstrasjoner i hovedstaden til støtte for Trump.

Demonstrasjonene utviklet seg utover kvelden og natten hvor den høyreradikale gruppen Proud Boys samt BLM-demonstrasjoner og Antifa barket sammen i flere mindre og større sammenstøt i løpet av kvelden.

Madrid mener Trumps retorikk setter amerikanske liv i fare.

– Den største trusselen for USA er nå det republikanske partiet. Trusselen kommer ikke lenger fra utlandet, men innefra, sier han og legger til:

– Jeg tror økningen av hvit nasjonalisme og populisme har et voldelig element ved seg, og vi vil se dette mer de neste par tiårene.

– Som republikaner, hva tenker du selv om alt dette som skjer?

– Jeg føler en viss grad av forræderi. Fordi dette var ikke det republikanske partiet jeg meldte meg inn i. Jeg har brukt livet på å jobbe mot enkelte prinsipper, og jeg følte meg pliktig til å jobbe mot disse kreftene i partiet.

Kjemper for demokratisk flertall i Senatet

5. januar skal det avgjøres hvem av republikanerne og demokratene som får flertall i Senatet – tilsvarende Stortinget i Norge.

Demokratene må ta begge setene for å vippe flertallet i sitt favør ved hjelp av visepresident Kamala Harris som da vil være tungen på vektskålen.

– Heier du på demokratene eller republikanerne?

– Jeg vil ha demokratene. Det republikanske partiet er en trussel mot demokratiet vårt. Og vi er nødt til å bekjempe det republikanske partiet.

Til tross for at Trump, siden amerikanske medier utnevnte Biden som vinner av presidentvalget, hevder at valget har vært «rigget» og utsatt for «massivt valgjuks», vil han likevel ha republikanere i Georgia til å stemme i samme valgsystem som han hevder har vært utsatt for valgjuks.

– Det er tydeligvis bare problemer i de statene som han tapte. Og dette har selvfølgelig ingen rot i virkeligheten, men det skumle er at det ikke bare er en liten gruppe mennesker som han har klarer å overbevise om dette, sier han og sikter til de udokumenterte påstandene om «massivt valgjuks».

Vil fortsette å kjempe mot «Trumpisme»

– Hvor langt til venstre må Biden gå før du ikke ønsker å støtte ham lenger?

– Jeg kommer nok ikke til å være en forkjemper for mange av sakene som Biden kommer til å forsøke å få gjennom, men jeg er ikke redd for hans forpliktelse til landet. Vi kan være uenig politisk, men vi tror begge på demokratiet, sier han og trekker frem at det er fortsatt usikkert hvilken side han vil stå på 2024, fordi det kommer an på hvem som stiller.

– Hvilken rolle ser du for deg at The Lincoln Project kommer til å ha etter Trump er ferdig?

– Jeg tror at Lindon Project kommer til å fortsette å kjempe mot det vi kaller Trumpisme, som i bunnen og grunnen er populistisk nasjonalisme. Det er en trussel mot demokratiet og det er farlig, rett og slett, sier han og påpeker at han ikke kan se for seg at han selv, eller at The Lincoln Project vil stå i fronten for å danne et nytt parti.

– Hva tror du vil skje med Trump?

– Han kommer ikke til å forsvinne. Han kommer sikkert til å stå opp imot noen siktelser i New York, men han kommer ikke til å forsvinne. Jeg tror mange etter hvert kommer til å bli lei av ham, men han kommer til å fortsette å ha en tredjedel av den republikanske basen.