Det er funnet lignende monolitter flere steder i verden den siste tiden, som her i Romania. Den nederlandske skiller seg ut, fordi den metalliske overflaten er matt. Foto: (Obert Losub / ziarpiatraneamt.ro / AP / NTB

Ny mystisk metallmonolitt funnet i Nederland

Nederland føyer seg inn i rekken av steder der det den siste tiden er funnet mystiske metallsøyler på flere meter.

NTB-AFP

Nå nettopp

Turgåere fant den mystiske gjenstanden i et myrlandskap i Friesland nord i landet søndag, opplyser en talsmann for det nederlandske skogvesenet.

– Vi vet at den trolig ble plassert der i helgen, men vi vet ikke hvordan den kom dit, sier Imke Boerma om funnet i Kiekenberg naturreservat.

– Jeg gikk opp til den, men det var ikke noe rundt den. Det så ut som om den var satt ned ovenfra, ser Thijs de Jong. Han mener det måtte minst to personer til for å sette den der.

Nylig dukket en lignende flere meter høy søyle opp i Utah i USA, men den forsvant kort tid etter at den var oppdaget. Det har også vært funn i California, Romania og på Isle of Wight i Sør-England. Mens disse var blanke, var metallsøylen i Nederland matt.

Etter den første oppdagelsen i Utah, mente noen metallstykket kunne være fra verdensrommet og viste til at det ligner på en svart monolitt i Stanley Kubricks science fiction-film «2001: En romodyssé». Et kunstkollektiv har senere sagt at de sto bak. De har imidlertid ikke tatt ansvar for funnene i Europa.

En lokal kringkaster i Friesland sier det kan være snakk om et stunt fra en nyttårsklubb, som er en tradisjon nord i Nederland, men det skal ikke være noen slike klubber i området, ifølge de Jong.

Publisert: 07.12.20 kl. 16:21

