FOLKETETT: Julehandelen er i gang i Sverige. Selv om svenskene anbefales å unngå butikker, er det mange som er ute og handler. Foto: Pontus Orre

Dødstallene fortsetter å stige i Sverige: − Hadde vært enklere med forbud

STOCKHOLM (VG) STOCKHOLM (VG) Én pandemi. To strategier. Nabohovedstedene Stockholm og Oslo har vel sjelden fremstått så ulike som i 2020.

Nora Thorp Bjørnstad

Pontus Orre (foto)

Svensker har nytt større frihet under pandemien enn andre europeere.

I vår, da Norge stengte grensene i likhet med de fleste land i Europa, forble Sveriges åpne. Og mens ingen nordmenn kunne gå til frisør eller utesteder i lange tider, kunne nyfriserte svensker spasere rett inn i baren og bestille en dobbel. Sverige ble en slags fristat i Europa under pandemien.

Om ikke ulikhetene er like store i coronapandemiens andre bølge, er det likevel fortsatt en slående forskjell. VG tar turen til et førjulskledd Stockholm der det nesten ikke er munnbind å se.

Tolv ganger flere døde

Nå er mer enn 7067 døde av covid-19 i Sverige. Til sammenligning er 354 døde i Norge. Sverige har et høyere folketall, men likevel er det mer enn 10 ganger flere døde per 100.000 innbyggere der, enn i Norge.

Stockholm er nå en av de hardest rammede hovedstedene i Europa, bare Brussel og Madrid er verre, viser en oversikt fra Aftonbladet.

Slik har utviklingen vært i Stockholm:

Foto: Folkhälsomyndigheten

Forrige uke hadde Stockholm 12 ganger flere døde totalt enn Oslo har hatt, som havner nederst på listen med minst smitte.

– Jeg syntes lenge at det var akkurat passe strengt i Sverige. Men nå er jeg sannelig ikke så sikker lenger. Når jeg ser hvor hardt denne andre bølgen rammer oss, er jeg ikke helt overbevist om at det var rett strategi likevel, sier den julehandlende stockholmeren Carl Johan Östgren, til VG i Drottninggatan.

FAKTA: Smitte uke 48 Den siste uken i november var det 11.127 nye smittede i Stockholm. Den sammen uken var det 863 nye smittede av corona i Oslo. Vis mer

UENIGE: Maria Östgren har helt siden pandemiens start ment at Sverige burde innført samme restriksjoner som Norge, mens ektemannen Carl Johan Östgren lenge støttet Sveriges strategi. Foto: Pontus Orre

Hver enkelts ansvar

Sverige valgte tidlig en annen tilnærming til coronakrisen enn mange andre land, med mindre grad av nedstengninger og restriksjoner. Man oppfordret heller hver og en av innbyggerne til å kjenne på et individuelt ansvar for å bidra til å stoppe smitten, og holdt seg til anbefalinger.

Julehandelen kan dermed foregå omtrent som vanlig i Stockholm for dem som vil. VG treffer kompisene Oscar og Anton fra Kungsbacka, som er ute i høytidsærend.

– Jeg føler ikke at vi lever under noe videre restriksjoner. Det er frihet under ansvar kan du si. Noen tar det veldig alvorlig og visse ikke, sier Anton Nordin (26) når VG møter han på vei ut av en butikk i hovedstaden.

Selv befinner de seg sånn midt på treet på disiplinskalaen, sier de.

– Vi lever ganske vanlig, men går litt mindre ut på byen. Og så skulle vi egentlig feire jul i Mexico, og det blir jo ikke noe av, forteller Oscar Heiskannen (27).

Lørdag kveld har 278.912 vært smittet av corona i Sverige siden pandemiens start, mens i Norge var tallet 37.801.

Buffet og fri innreise

En slående ulikhet mellom de to hovedstedene nå, er at til tross for den raske smittespredningen og de høye dødstallene, forblir svenskene i stor grad munnbindløse.

Mens globetrottende hotellgjester knapt har sett en frokostbuffé i 2020, «bjudar» Sverige på selvbetjening av deilig morgenmat i åpne fat og skåler på langbord. Brødet ligger fremme for hver og en å skjære, og den som vil kan ta på seg hansker.

Sverige har ingen innreiserestriksjoner for borgere av EØS, eller karantenetid når du kommer hjem fra utenlandsreise, slik vi har i Norge.

På T-banen og busser i Stockholm ser du sjelden noen med munnbind i rushtiden, og myndighetene anbefaler heller ikke å bruke det.

NULL MUNNBIND: I Sverige er det ingen anbefalinger om å bruke munnbind på kollektivtransport, slik det er i Norge. Foto: Pontus Orre

STATUS: OSLO * 66 døde siden pandemiens start * 11. 298 smittede totalt * 119 nye siden dagen før (Tall fra fredag 3. desember) Vis mer

STATUS: STOCKHOLM * 2793 døde siden pandemiens start * 82.014 smittede totalt *1551 nye siden dagen før (Tall fra torsdag 2. desember) Vis mer

SOM VANLIG: Treningssenterne i Sverige er åpne, og Rebekka Ahl (26) er glad for det. Foto: Pontus Orre

Svett på SATS

Selv om den nordiske treningskjeden SATS har stengt samtlige senter i Oslo og Bergen, er de oppe i Stockholm.

Like ved den kjente underholdningsarenaen Globen får VG komme inn blant svette svensker.

Sentrene har satt et tak på hvor mange som får være inne samtidig, så denne lørdagen står det en liten kø av folk ut døren på SATS.

Rebekka Ahl (26) er svært fornøyd med at hun sikret seg en stepmaskin.

– Jeg lever for trening, det er sånn en stor del av mitt liv! Men jeg forstår de som stiller spørsmål nå. Selv har jeg en mor i 60-årene som valgte å ikke bli med meg hit i dag. Det respekterer jeg, sier kvinnen, og tørker seg med håndleddet i pannen.

Ahl har en nær venninne i Norge som ofte snakker med, derfor er hun kjent med at det er strengere regler i Norge.

– Vennen min får ikke engang ferie jul med familien sin, og er kjempelei seg for det. Jeg skjønner at Sveriges strategi kanskje er litt vel kontroversiell, men samtidig er det i overkant strengt i andre land. Kanskje hadde det rette ligget et sted midt imellom?, spør hun, og tråkker på videre.

HELSE: Svenskene som VG snakker med på SATS i Stockholm mener at det er ekstra viktig at sentrene er åpne, slik at folk får frigjort litt endorfiner under den tunge pandemien. Foto: Pontus Orre

OSLO: DETTE ER RESTRIKSJONENE Transport: Munnbind skal brukes ved trengsel og du ikke kan holde en meters avstand.

Påbud om munnbind i taxi

Hold minimum én meter avstand til mennesker du ikke bor med Utenlandsreise: * Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i 10 dager. Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.

Det er krav om at personer som er i innreisekarantene, og ikke er bosatt i Norge, skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Restauranter, kafeer og barer: Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Det er krav om bordservering og sitteplasser, og serveringsstedene skal sørge for at alle som er til stede kan holde én meter avstand til andre i lokalet.

Det er påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der du ikke sitter ved et bord.

Alle skjenkesteder er pålagt å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Private sammenkomster * Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Shopping: Butikker, kjøpesentre og lignende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold.

Bruk munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre og lignende) der du ikke kan opprettholde nødvendig avstand. Arbeid: I Oslo er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Treningssentre er stengt Vis mer

STOCKHOLM: DETTE ER ANBEFALINGENE Transport: *Anbefalinger om å unngå kollektivtransport der det er mulig. *Book sitteplass der det er mulig. *Merk: det er ingen offentlig anbefaling om bruk av munnbind i Sverige, hverken på transport, i butikk eller på offentlige steder. Utenlandsreise: * Reis ikke om du er syk. * Merk: Sverige har ingen regler om karantene eller obligatorisk testing etter hjemkomst fra utlandet. Restauranter, kafeer og barer: Forbud mot servering av alkohol mellom klokken 22 og klokken 11.00. Klokken 22.30 må lokalet tømmes, men så kan man åpne igjen kort tid etter. Formålet med denne ordningen er å hindre at besøkende bestiller store mengder alkohol rett før kl. 22.

Shopping: * Råd om å avstå fra butikker, kjøpesenter, museer, bibliotek. Nødvendige innkjøp kan gjøres.

Arbeid: * Arbeidsgivere bør så langt det er mulig oppfordre arbeidstagere om å jobbe hjemmefra Treningssentre er åpne Vis mer

KRITISKE: Stockholmsjentene Tiffany Carlen Geewe (18) og Nell Spalle (18) mener det hadde vært lettere for folk å forholde seg til klare regler, enn anbefalinger. Foto: Pontus Orre

Feilen på eldrehjem

Ute i julegaten i Stockholm sentrum, synes Kungsbacka-mannen Anton Nordin (26) en sånn type nedstengning som Norge har gjort, virker overdrevent.

– Jeg synes det burde vært slik at de som er i risikogruppen for alvorlig forløp av covid, fikk ta svar for å skjerme seg selv, og så kunne vi andre fortsette livet som vanlig. Det er feil at et helt samfunn skal betale for at enkelte er sårbare for sykdom.

– Men hva med det markant høyere tallet på døde og intensivpasienter her i landet, sammenlignet med nabolandene, synes du det tyder på en god strategi?, spør VG.

– Der skulle jeg gjerne ha sett noen bryte ned statistikken litt mer. Fordi veldig mange av de døde er gamle på eldrehjem som kanskje hadde dødd ganske snart uansett. Å slenge alle mennesker i et land inn i samme statistikk, blir som å sammenligne epler og pærer, mener den unge mannen.

Det svenske helsetilsynet slaktet nylig landets håndtering av pandemien ved eldrehjemmene. At smitten fikk feste der i vår, har gitt dramatiske utslag på dødstallene.

FORSVARER: Kompisene Anton Nordin (26) og Oskar Heiskannen (27) mener at dødstallene i Sverige gir et feil bilde av smittesituasjonen, siden så mange av de døde er eldre. Foto: Pontus Orre

Nå kommer innstramningene

I vår uttrykte svenske eksperter at de håpte strategien deres ville gi flokkimmunitet i løpet av sommeren, slik at landet ville komme bedre ut enn andre land av en bølge nummer to.

Men etter hvert som kunnskapen om og erfaringen med coronaviruset har steget, har dette vist seg mer og mer urealistisk. Problemet med å vente på immunitet, er dessuten at mange mennesker dør.

Nettopp derfor har Sverige nå måttet ta noen solide steg bort fra sin opprinnelige strategi, og har før jul måttet stramme inn:

Forrige uke varslet myndighetene at de vil innføre restriksjoner i alkoholserveringen, med skjenkestopp fra kl. 22. Forbudet vil vare helt frem til slutten av februar. De innfører også forbud mot å møtes mer enn åtte personer.

Venninnene Nell Spalle (18) og Tiffany Carlen Geewe (18) går ut av et kjøpesenter i Drottninggatan når VG kommer i snakk med dem.

De to jentene synes livet i Sverige har blitt veldig annerledes nå.

– Vi går på videregående skole, så vi har hjemmeundervisning. Og så jobber vi begge i utelivsbransjen, og har ikke hatt jobb å gå til på lenge. Og julen ... den blir vel som alle andre dager nå – være sammen og finne på ting bare med de nærmeste, sier Spalle til VG.

Særlig Spalle har snakket en del med venner om Sverige og Norges ulike strategi for coronabekjempelse.

– Utfordringen her i Sverige ligger i at det er så vagt, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Det hadde vært enklere om det bare hadde vært rett frem forbud mot ting en periode, slik at vi bare ble ferdig med det, sier 18-åringen.

les også Svenske regioner får slakt for pandemihåndteringen av de eldre

Tegnell med selvransakelse

Gallionsfiguren bak den svenske strategien, statsepidemiolog Anders Tegnell, har selv innrømmet at Sverige burde iverksatt flere tiltak for å bremse koronasmitten allerede fra begynnelsen.

– Hvis vi skulle støtt på samme sykdom med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vi ville landet på å gjøre en mellomting mellom det Sverige gjorde og det som resten av verden har gjort, sier Tegnell i et intervju med Ekot på Sveriges Radio i juni.

ANBEFALINGER: Hold avstand, host eller nys i albuen, og vask hendene etter reisen, råder svenske myndigheter. Foto: Pontus Orre

VG I STOCKHOLM: Fotograf Pontus Orre og journalist Nora Thorp Bjørnstad Foto: Pontus Orre

Publisert: 07.12.20 kl. 07:41 Oppdatert: 07.12.20 kl. 08:02

