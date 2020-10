HJEMME IGJEN: Kong Willem-Alexander, dronning Maxima og deres døtre var lørdag tilbake igjen i Nederland Foto: PHIL NIJHUIS / ANP

Nederlands konge og dronning avbryter Hellas-ferie etter coronakritikk

Det nederlandske kongeparet avbryter en feriereise i Hellas. De har fått sterk kritikk for å gjennomføre turen mens Nederland har innført delvis nedstengning.

– Vi avbryter ferien vår. Vi ser folks reaksjoner på meldingene i mediene, og de er kraftige, og de påvirker oss, sa kong Willem-Alexander og dronning Maxima i en uttalelse som ble offentliggjort sent fredag.

MUNNBIND: Dette bildet er tatt noen dager før kongen og dronningen reiste til Hellas i forbinelse med et møte. Foto: PATRICK VAN KATWIJK / POOL / ANP ROTA POOL

– Vi ønsker ikke at det skal være noen tvil om dette: Skal vi få koronaviruset under kontroll, er det nødvendig at retningslinjene følges. Debatten om ferien vår bidrar ikke til det, fortsetter de.

Kongeparet eier en villa i det sørlige Hellas. Regjeringen syntes å være lite forberedt da nyheten om turen ble kjent, noe som fikk TV-kanalen NOS til å bemerke at statsminister Mark Rutte hadde «lite kontroll» over kongen.

Publisert: 17.10.20 kl. 23:03

