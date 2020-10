Joe Biden: – Trump har oppført seg hensynsløst

Biden langet ut mot Trump i Ohio.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tonet ned angrepene mot Donald Trump da det ble klart at presidenten hadde testet positivt for coronaviruset.

Nå er Trump på bedringens vei – ifølge seg selv er han både symptomfri og immun, og Biden holdt ikke tilbake under en tale i Ohio mandag kveld norsk tid.

– Han bryr seg kun om aksjemarkedet, han nekter å følge vitenskapen, sa Biden og viste til Trumps håndtering av coronapandemien.

Siden Trump testet positivt for coronaviruset, har han fått kritikk for å ikke ha tatt smittevern nok på alvor. Det har blant annet blitt hevdet at Trump satte sine egne livvakter i fare da han tok dem med på en kjøretur utenfor sykehuset for å hilse på tilhengere.

– Hans hensynsløse oppførsel har vært ufattelig. Jo lengre Trump er president, dess mer hensynsløs ser det ut til at han blir, sa Biden.

– Trump fikk panikk

Biden trakk også frem at Trump sa til forfatter Bob Woodward at coronaviruset var mer dødelig enn influensa på samme tid som han bagatelliserte viruset overfor den amerikanske befolkningen fordi han ikke ville skape panikk.

– Spør dere selv, hvorfor sa han ikke noe, hvorfor advarte han oss ikke? Han sa han ikke ville gi oss panikk, vi får ikke panikk. Men Trump fikk panikk, sa Biden fra talerstolen.

Biden trakk også frem at leder for National Institute of Health, Anthony Fauci, har sagt at det har vært en massesmittehendelse i Det hvite hus.

Flere personer har testet positivt for coronaviruset etter en seremoni for høyesterettskandidat Amy Coney Barrett i Det hvite hus. VG har identifisert 143 deltagere fra seremonien. Minst 15 har hittil testet positivt for coronaviruset.

President Donald Trump skal selv tale til sine tilhengere mandag på et velgermøte i Florida.

Både Ohio og Florida er blant de viktige vippestatene som kan bli avgjørende i presidentvalget 3. november.

Publisert: 12.10.20 kl. 21:15

