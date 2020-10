DÅRLIG MÅLING: En ny nasjonal måling fra Reuters viser at Joe Biden ligger ti prosentpoeng foran Donald Trump. Amerikanske velgere er heller ikke fornøyd med hvordan Trump har beskyttet seg mot coronaviruset. Her er han på et valgkampmøte 26. september. Foto: Evan Vucci / AP

Trump-smell i målinger: – Slått tilbake på ham som en bumerang

Flere målinger viser at amerikanere mener Trump ikke har tatt coronavirusets trussel mot hans egen helse på alvor.

Nå nettopp

– Trump har fremstilt Biden som radikal og for sykelig. Men i debatten var det Trump som fremsto som ukontrollert, og nå er det han som ligger nede for telling. Hele Trumps strategi har slått tilbake på ham som en bumerang, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til VG.

Han er seniorforsker ved Norwegian Research Centre (NORCE).

Nye meningsmålinger viser at amerikanere mener Trump må ta noe av skylden for selv å ha blitt smittet, skriver Reuters. I undersøkelsen utført av IPSOS mener 65 prosent at dersom Trump hadde tatt coronaviruset mer seriøst, hadde han antagelig ikke blitt smittet.

LES OGSÅ: Dette var Trumps nærkontakter før han testet positivt

En annen undersøkelse utført av samme byrå for ABC News, viser at tre av fire amerikanere tviler på at Trump har tatt helsetrusselen ved viruset på alvor, og at han ikke har tatt nødvendige forholdsregler.

Fredag kunngjorde Trumps kampanjeleder Bill Stepien at alle valgkampmøter med presidenten vil bli utsatt eller gjennomført virtuelt.

SMITTET: President Donald Trump (74) bekreftet tidlig fredag morgen norsk tid at han og førstedame Melania hadde testet positivt for covid-19. Foto: JOYCE N. BOGHOSIAN / The White House

– Kan føre til «backlash»

Mjelde mener valgkampen har utviklet seg maksimalt negativt for presidenten, men Trumps helsesituasjon vil ikke ha en effekt på hans ivrigste tilhengere, skal vi tro forskeren.

– Men blant de seks prosentene som ikke alt har bestemt seg, kan dette få en effekt. Trumps sykdom er blitt en dyster metafor på de siste fire årenes kaos og ustabilitet, og mange vil ha endring, sier han til VG.

Førsteamanuensis i amerikansk historie ved ILOS, Deborah Kitchen-Døderlein, sier at det kan få en rekke konsekvenser at Trump er blitt smittet.

LES OGSÅ: Uken da alt gikk galt

Hun peker på at det er uklart om presidenten kan delta i valgkamp og debatt, hvor sterk han kommer til å se ut og at det kan bli vanskelig å få bekreftet Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer før valget dersom flere republikanske senatorer blir smittet.

– En annen viktig sak er at han dro på donormøte og eksponerte sine donorer for dette. Hvis noen blir syke, kan det føre til en stor «backlash» for Trump, mener Kitchen-Døderlein.

Torsdag deltok presidenten på et valgkamparrangement med potensielle donorer. Natt til fredag norsk tid bekreftet Trump at han og kona Melania Trump var smittet av coronaviruset.

les også Uken da alt gikk galt

– Trump må ikke undervurderes

Reuters’ måling fant også at blant voksne som er forventet å stemme i valget, støtter 51 prosent Biden, mens 41 prosent sier de vil stemme på Trump.

Men Biden er avhengig av støtte i de viktige vippestatene for å få flest valgmenn og vinne valget. Ifølge prognoser fra VGs oversikt, som oppdateres med tall fra nyhetsbyrået DPA, er det svært jevnt i flere av statene.

Trump har økt forspranget i den helt nødvendige delstaten Texas, mens Bidens forsprang har vokst i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin

– Trump må ikke undervurderes. Han har alltid hatt de største styrkene og de største svakhetene av alle amerikanske politikere. Han ligger bare få poeng bak Biden i vippestatene, og han har ca. 45 prosent av velgerne med seg, mener Mjelde.

les også Trump på bedringens vei: Vurderer utskriving i morgen

Tror valget er åpent

Førsteamanuensis Kitchen-Døderlein minner om at alle målinger viste seier til Hillary Clinton i 2016, og sier at hun tror valget er åpent.

Hun mener de gode meningsmålingene kan føre til at Biden-velgere tror det er avgjort og blir hjemme, men også at Trump-velgere kan begynne å tvile på ham når de forstår at coronaviruset er farlig. Hun er også bekymret for at stemmelokaler blir lagt ned.

– Noen steder må man kjøre eller stå i timevis for å kunne levere stemmen sin. Det gjør det vanskelig å stemme og kan ha en effekt på valgresultatet. Det er det republikanerne håper på, mener hun.

Torsdag skrev CNN at den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott har bestemt at det kun skal være ett sted per fylke hvor velgere kan levere poststemmer. For å unngå ulovlig stemming, hevder Abbott, men kritikere har anklaget ham for velgerundertrykkelse.

Mjelde tror det vil bli noe praktisk trøbbel i valgavviklingen – hvor poststemmer blir viktige på grunn av coronakrisen.

– Fordi velgerne selv gjør feil, og fordi delstatlige og lokale myndigheter gjør feil. Sistnevnte stresses av den apokalyptiske retorikken fra begge partiene om valgjuks og valgkaos, sier Mjelde.

Publisert: 04.10.20 kl. 21:19