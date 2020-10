Trumps lege møter pressen: Unngikk spørsmål om oksygenbehandling

Donald Trumps lege, Sean P. Conley, sier presidentens symptomer har blitt mildere. Legen ble presset på spørsmål om presidenten har hatt behov for oksygentilførsel.

Oppdatert nå nettopp

Natt til lørdag ble president Donald Trump lagt inn på sykehus, og blir behandlet med en rekke coronamedisiner.

– Denne morgenen har presidenten det veldig bra , sier presidentens lege Sean Conley i en pressebrief lørdag.

Legen sier presidenten ble flyttet til sykehuset for sikkerhets skyld for å kunne følge tett med på tilstanden hans. De første dagene i sykdomsforløpet er svært viktige, sier han.

På gjentatte spørsmål fra pressen om Trump har hatt behov for respirator eller tilførsel av oksygen, svarer legene at han ikke har hatt behov for oksygen lørdag morgen. På spørsmål om han har hatt behov for oksygen tidligere, ville han ikke svare:

– Har han ikke mottatt supplerende oksygen?

– Han er ikke på oksygen akkurat nå, det stemmer.

– Han har ikke mottatt noe oksygen i det hele tatt?

– Han har ikke mottatt noe oksygen i dag i det hele tatt, det stemmer, svarer Conley.

Videre fikk han spørsmål om hvor sannsynlig det var at presidenten ville ha behov for oksygenhjelp fremover.

– Jeg ønsker ikke å sette en prosent på det, men det virker som han vil være av supplerende oksygen fremover, mener legen.

I videoen under kan du se at legen får spørsmål om oksygen gjentatte ganger.

Litt senere fikk Conley nok en gang spørsmål om oksygen.

– Har han noen gang vært på supplerende oksygen?

– Han er ikke på oksygen akkurat nå.

– Du gjentar «akkurat nå». Skal vi lese mellom linjene at det betyr at han har vært det?

– I går og i dag har han ikke vært på oksygen.

– Har han vært på det i det hele tatt i hans covid-19-behandling?

– Han er ikke på oksygen nå.

Mot slutten av pressebriefen ble legen presset på oksygenspørsmålet en siste gang.

– Jeg prøver en gang til. Var han på oksygen i det hele tatt? Fikk han oksygen torsdag?

– La meg se. I dag er lørdag? Han fikk ikke oksygen på torsdag, nei.

–Torsdag, fredag og lørdag?

– På torsdag ingen oksygen, ingenting nå i dag, og i går med teamet, mens vi alle var her, har han ikke vært på oksygen.

Trump har hatt symptomer som hoste og tett nese, men disse har ifølge Conley blitt bedre den siste tiden. De siste 24 timene har han vært feberfri. Legen vil ikke si noe om hvor høy temperatur presidenten har hatt.

– Har han hatt problemer med å puste?

– Nei, det har han ikke. Han har hatt feber, hoste og tett nese, sier Conley.

Conley har erfaring fra militæret, og er utdannet innen akuttmedisin og osteopati. Sistnevnte er en behandlingsform som regnes som alternativ medisin.

Presidentens legeteam sier i pressebriefen at de ikke kan gi noen tentativ plan for når presidenten kan skrives ut.

– Han er en 74 år gammel mann, og er litt overvektig. Bortsett fra det har han ingen andre risikofaktorer, sier Conley.

Det hvite hus sier presidenten har milde symptomer, og Donald Trump har selv lagt ut en Twitter-melding lørdag morgen.

– Det går bra, tror jeg! Takk til alle. KJÆRLIGHET!!!

Presidenten behandles ved militærsykehuset Walter Reed. Han ble natt til lørdag fraktet dit med helikopter. Da han hadde ankommet sykehuset, publiserte Trump en videooppdatering på Twitter.

– Jeg vil takke alle for den enorme støtten. Jeg skal til Walter Reed-sykehuset. Jeg synes det går veldig bra, men vi skal sørge for at alt ordner seg. Førstedamen har det veldig bra. Tusen takk, jeg skal aldri glemme det. Takk, sier Trump i videoen.

Publisert: 03.10.20 kl. 17:43 Oppdatert: 03.10.20 kl. 18:24

