Fire russere nektes adgang til Norge etter data-angrep

Regjeringen planlegger ingen ytterligere reaksjon mot Russland enn den offentlige reprimanden, etter innbruddet i Stortingets datasystem. Men fire russiske agenter har fått innreiseforbud til Norge etter et annet høyprofilert hacker-angrep i 2018.

– Vi vurderer datainnbruddet mot Stortinget som et konkret enkelttilfelle, og har reagert tydelig fordi vi mener vi har nok dokumentasjon på at Russland sto bak. Vi har sagt tydelig fra til Russland nå: Vi har sett dere. Slutt med det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG.

– Kommer det ytterligere reaksjoner mot Russland etter dette datainnbruddet?

– Attribusjon er en politisk reaksjon på en enkelt-hendelse. Det var nødvendig å reagere så hardt på et angrep mot vår viktigste politiske institusjon, sier forsvarsministeren.

Russlands ambassade i Oslo slo hardt tilbake tirsdag: «En alvorlig, bevisst provokasjon og destruktivt for bilaterale relasjoner», skrev ambassaden på Facebook tirsdag.

Den russiske reaksjonen var som forventet, ifølge forsvarsministeren:

– Når noe slikt skjer mot Stortinget, som er vår viktigste demokratiske institusjon, så han det ha to mulige formål: Enten å hente ut informasjon, eller å skape usikkerhet hos oss rundt institusjonen. Derfor måtte vi reagere så hardt, sier Bakke-Jensen.

Høy sum av negative saker

Men for regjeringen er dette en balansegang mellom tydelige reaksjoner og ønsket om et best mulig naboforhold:

– Regjeringen ønsker et godt forhold til Russland, basert på gjensidig respekt. Nettopp derfor er det nødvendig å være klar og tydelig. Summen av negative saker i det bilaterale forholdet er høy for øyeblikket, men det skyldes ikke norsk politikk, skriver Audun Halvorsen (H), statssekretær i UD, i en SMS til VG.

– Vi kan ikke akseptere aktiviteter slik vi har sett rettet mot Stortinget. Det er et sterkt og utvetydig signal fra norske myndigheter at vi også tar saken opp i offentligheten. I andre saker har vi tidligere gått sammen med EU om å innføre sanksjoner mot personer og virksomheter som står bak alvorlige cyberoperasjoner, legger han til.

Reagerte med sanksjoner

Utenriksdepartementet bekrefter nå at Norge 30.juli sluttet seg til en konkret straffereaksjon fra EU mot fire navngitte russere, som ble pågrepet i Haag i 2018.

De fire ble avslørt under et data-innbruddsforsøk mot OPCW, organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, hvor russerne prøvde å logge seg på organisasjonens interne nett fra en bil i nærheten.

Nederland gjorde da akkurat det samme som Norge gjorde denne uken: Noen måneder senere gikk regjeringen ut og pekte direkte på Russland som ansvarlig for innbruddsforsøket.

Felles EU-reaksjon

Reaksjonen som kom fra EU i juli i år, var første gang EU tok i bruk direkte sanksjoner mot cyber-kriminalitet:

I et samordnet vedtak vedtok EU-kommisjonen å pålegge til sammen seks personer - to kinesere og fire russere - samt tre institusjoner: En avdeling i den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU, et eksportselskap basert i Nord-Korea og et teknologiselskap i Kina.

Sanksjonene innebærer at innskudd på bankkontoer i EU-land eller annen formue blir frosset, i tillegg pålegges de innreiseforbud og det legges ned forbud mot handel med personene og gruppene.

Norge sluttet seg raskt til sanksjonene:

– Personene som omfattes er ilagt innreiseforbud til Norge og EU. Vi arbeider også med å få på plass lovgivning for å fryse deres økonomiske midler, opplyser statssekretær Halvorsen i UD.

Etterforsker videre

I Norge fortsetter PST etterforskningen etter dataangrepet mot Stortinget i sommer. Dersom man skulle lykkes med å finne konkrete bevis mot navngitte personer i saken, holdes altså sanksjoner nå som en mulig reaksjon.

I Tyskland gikk det fem år fra Forbundsdagen ble utsatt for et cyberangrep i 2015, og til forbundskansler Angela Merkel i mai i år pekte på at Russland sto bak.

Tidligere i år utstedte Tyskland en internasjonal arrestordre mot en navngitt russer etter angrepet. Han kobles til den militære etterretningsorganisasjonen GRU.

