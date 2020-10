FBI: Iran bak truende e-poster til demokrater

Natt til torsdag informerte FBI om at de har funnet ut at blant annet Iran har forsøkt å blande seg inn i det kommende presidentvalget.

Amerikanske myndigheter har konkludert med at Iran står bak truende e-poster sendt til demokratiske velgere. E-postene skal angivelig ha vært fra den høyreekstreme gruppen Proud Boys, skriver Washington Post.

– Vi vil advare offentligheten om at vi har identifisert at to utenlandske aktører, Iran og Russland, har gjort handlinger for å påvirke meningene til folk i forbindelse med valget, opplyser FBI på en pressekonferanse natt til torsdag norsk tid.

Videre opplyser de at Iran og Russland har fått tilgang til informasjon om registrerte velgere.

– Denne informasjonen brukes av utenlandske aktører i et forsøk på å kommunisere falsk informasjon til registrerte velgere, som de igjen håper kan skape forvirring, koas og gjøre deg usikker på det amerikanske demokratiet.

FBI har allerede oppdaget at Iran har sendt e-poster som er laget for å skremme velgere og ødelegge for president Donald Trump.

– Iran har også sendt ut annet innhold, som en video som antyder at man kan sende inn falske stemmesedler, selv fra utlandet. Den videoen er ikke sann. Dette er deserate forsøk.

De understreker overfor det amerikanske folk at deres stemmer ved valget er trygget. Samtidig som det påpekes at de ikke har sett lignende handler fra Russland.

Publisert: 22.10.20 kl. 01:46 Oppdatert: 22.10.20 kl. 02:00