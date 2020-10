Provosert av Trump: – Folk bør være livredde dette viruset

KISSIMMEE, FLORIDA (VG) Nancy Batista (34) mistet sin onkel Juan Carlos til viruset hun selv ble smittet av. Gråtende forteller hun VG om hvor sårende det er å høre Donald Trumps seneste uttalelser.

– Jeg har lært så mye om coronaviruset. Én ting er sikkert: Ikke la det dominere deg, ikke vær redd for det. Du kommer til å vinne over det, sier Trump i en video publisert på Twitter natt til tirsdag norsk tid.

Videoen ble publisert noen timer etter at han først hadde skrevet det samme i en twittermelding.

Da VG viser videoen til Nancy Batista bare noen minutter etter at presidenten har postet den, og spør hva hun synes begynner tårene å trille.

– Det er lett for ham å si når han har tilgang på de ressursene han har. Vi andre er prisgitt om helseforsikringen vi har viser oss nåde. Kanskje dekker ikke forsikringen vår de eksperimentelle medisinene han fikk. Å høre dette, og samtidig vite at dette viruset har angrepet folk av farge i langt større grad og å vite at vår forsikring kanskje har en begrensning på hvor lenge man kan være på sykehus og hvilke medisiner man kan få, sårer meg, sier hun.

Hun har ingen forståelse for at presidenten kan si at man ikke trenger være redd for coronaviruset.

– Folk bør være livredde, slår hun fast.

34-åringen vet veldig godt hva hun snakker om.

BLANKE ØYNER: Nancy Batista måtte flere ganger kjempe mot tårene i dette intervjuet med VG. Foto: Thomas Nilsson / VG

Var som en pappa

Juan Carlos Sosa var en livsglad 57-åring.

Vaktmester på en lokal ungdomsskole i Kissimmee, en halvtime sør for Orlando i Florida, og onkel til Nancy Batista. Eller egentlig mer som en farsfigur, som hun selv forklarer.

– Vi kom til USA fra Guatemala da jeg var fire år. Da ble faren min igjen i hjemlandet. Han døde da jeg var åtte år uten at jeg så ham etter at vi dro. Onkel var i praksis faren min. Han var alt for meg, forteller hun.

Hun møter VG på sitt kontor i Kissemmee, der hun jobber for organisasjonen Poder Latinx, som jobber for rettighetene til latinamerikanere i USA.

FØR CORONA: Juan Carlos Sosa jobbet som vaktmester på en ungdomsskole i Florida. Foto: Privat

Batista lider selv av revmatisk leddgikt og var derfor ekstra forsiktig når pandemien brøt ut. Hun bruker normalt tre ganger så lang tid på å komme over en vanlig influensa som oss andre. Å få viruset kunne bli krise.

Det gikk lang tid uten at slekten så hverandre. De som nesten alltid var under samme tak. Men på bursdagen hans insisterte han på at de måtte komme over.

– Jeg husker hele huset luktet klorin fordi han hadde forsøkt desinfisere det.

72 dager på sykehus

Bursdagen kom like etter at den republikanske Florida-guvernøren hadde gjenåpnet skolene i staten. Onkelen hadde vært på jobb. Det samme hadde en kollega som var syk. Uten betalt sykepermisjon hadde ikke han, som så mange andre i USA som lever på lav lønn, råd til å være hjemme mer enn et par dager. Dermed dro han tilbake på jobb.

VIRUSFRI: Nancy Batista, opprinnelig fra Guatemala, men bosatt i USA siden hun var fire år gammel, hadde selv coronavirus. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ikke lenge etter fikk både onkelen, Batista selv og moren hennes påvist corona.

Juan Carlos ble innlagt på sykehus. Der ble han lenge. Tilstanden ble stadig dårligere. Etter hvert ble han lagt i kunstig koma. Han måtte ha pustehjelp via en slange i halsen. Etter 72 dager, 30. august, var det slutt. Han døde.

– Det tok 65 dager fra han ble innlagt til jeg fikk se ham igjen på sykehuset. Når vi endelig fikk komme dit var han helt oppsvulmet og han hadde liggesår fordi han hadde vært så lenge i sykesengen. Vi snakket med ham, men vi vet ikke om han fikk det med seg fordi han var så neddopet, sier Batista.

MOT SLUTTEN: Nancy Batista på sykehuset med onkelen i sykesengen bak seg, bare noen dager før han døde. Foto: Privat

Gråten har satt seg i halsen. Hun må stoppe.

– Corona er et fryktelig virus. Det ødelegger kroppen din, sier hun etter å ha hentet seg inn igjen.

Ønsker ingen samme smerter

Både hun og moren ble kvitt viruset. Likevel forteller Batista at hun fremdeles sliter med ettervirkninger. Hun har fått høyt blodtrykk, noe hun aldri hadde før, hun må gå på piller hun aldri har hatt behov for før, hun sliter med å huske ting og først nylig har hun fått smaken tilbake. Gradvis.

– Da jeg begynte å få smak tilbake, trodde jeg først at Coca-Cola hadde fått ny smak, ler hun.

KISTEN: Roser lagt på Juan Carlos Sosas kiste under gravferden i september. Foto: Privat

Hun forklarer at mangel på smak var de eneste symptomene som var like for henne og moren og onkelen. Selv hadde hun enorm hodepine, mens onkelen for eksempel fikk høy feber og hoste.

Hun sier hun ikke ønsker noen å oppleve dette viruset.

– Jeg har sett det verste. Jeg får aldri onkel tilbake. Vi mistet mange år med ham, sier hun.

Tårene er fremme på nytt.

Heller ikke presidenten ønsker hun at skal gå gjennom den smerten hun har opplevd.

– Han har tross alt en familie og barn han også.

– Ingen spøk

Men hun ønsker av hele sitt hjerte at han skal ta pandemien mer på alvor. Hun sliter med å forstå at han stadig snakker ned hvor farlig det er i stedet for å ta ansvar for å hindre at folk dør.

– Dette viruset er ingen spøk. Folk må forstå det. Det føles som at vi bare er et nummer. Hvor mange flere må dø får myndighetene må ta det seriøst? Eller hvem må dø? spør hun.

Batista forklarer at hun sitter med en følelse av at først når de «rette» menneskene dør vil det bli tatt på alvor. I mellomtiden mener hun at livet til svarte og brune mennesker i USA står på spill. Statistisk har langt flere av dem mistet livet enn hvite amerikanere.

– Realiteten er at våre samfunn ikke blir tatt på alvor, mener Batista.

ONKEL OG NIESE: Nancy Batista hadde et svært nært forhold til sin onkel Juan Carlos. Foto: Privat

Hun trodde kanskje det at presidenten ble syk ville endre på ting. Det var før hun så hva han skrev på Twitter.

– Jeg forstår ikke hva hans beskjed til folket er. Hvorfor forsøker han igjen å dysse det ned? Dette er ikke en vanlig influensa. Tro meg! Og har du ikke de rette ressursene vil de drepe deg.

– Kommer presidenten til å få din stemme i november?

– Den som får min stemme er den som har de samme verdiene som meg. Den som bryr seg om menneskene.

– Var det et nei?

Nancy Batista nikker.

Publisert: 06.10.20 kl. 08:29