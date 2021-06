Leiesoldater kan velte Libyas vei mot fred

Libya er et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa. EU har inngått en omstridt avtale med landets kystvakt, som stanser mange og returnerer dem til uholdbare forhold der de risikerer å bli internert, torturert, seksuelt utnyttet og satt i tvangsarbeid. Foto: AP / NTB