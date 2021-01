NEDE: Mandag morgen er det ikke lenger mulig å gå inn på nettsiden Parler. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Parler er tatt av nettet

Det konservative sosiale nettverket Parler, som blir beskrevet som et alternativ til Twitter, er nede.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er Amazon som har valgt å ta nettverket av internett. De eier serverne og webhotelltjenesten Parler har brukt.

Det var varslet at Parler kunne forsvinne fra nettet.

Lørdag ble appen utilgjengelig for nedlasting i appbutikken til Apple, og Google sperret nedlasting av Parler-appen allerede dagen før. Begge nettgigantene mener at plattformen ikke slår hardt nok ned på voldsfremmende innhold.

Avtroppende president Donald Trump ble utestengt fra Twitter etter Kongress-opptøyene, og flere av hans tilhengere flokket til alternativet under presidentvalget i høst.

– Blir nede lenger enn antatt

I en e-post fra Amazon til Parler, som Buzzfeed har fått tilgang til, heter det at Amazon i det siste har observert «en stadig økning i voldelig innhold på nettsiden».

Ifølge nettstedet Gizmodo fjernet Amazon Parler fra deres webhotelltjeneste klokken 08.59 mandag morgen norsk tid.

Parler-sjef John Matze har tidligere bekreftet at Amazon ville skru av serverne deres. Mandag morgen kom han med en oppdatering.

– Vi vil trolig bli nede lenger enn antatt.

– Ingen sensur eller moderering

Gunn Enli, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at nettstedet ikke har sensur eller moderering.

– Nettsiden samler en stor andel av Trump-supportere i diskusjoner og utveksling av meninger og informasjon inkludert konspirasjonsteorier uten noen form for sensur eller moderering.

Dette nettverket har de nå mistet.

– Det betyr at Trump-supportene med høyre ekstreme meninger blir drevet fra skanse til skanse på nettet. Dette vil trolig få fart på ideen om å starte en ny plattform for Trump-supportere, sier Enli.

Torgeir Waterhouse er IT-ekspert og tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, nå partner i rådgivningsselskapet Otte.

Han sa søndag at en konsekvens av at plattformer som Parler blir fjernet fra nett, «er at tjenesten bygger sine egne nettverk og tar med brukerne dit».

– De er uansett underlagt relevant lovgivning og lager sine egne brukervilkår, men det er en risiko for at offentligheten får mindre innsyn i det som foregår på disse plattformene, sa Waterhouse.

SER KONSEKVENSER: IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, Torgeir Waterhouse Foto: IKT-Norge

Han trakk også frem at det kan bli vanskeligere å overvåke tjenestene da.

– Debattene flytter seg og kan gå under radaren i en parallell infrastruktur. Konsekvensen av utestengelsen vi nå ser kan altså gjøre det enklere å lage høyreekstreme tjenester. Vil få mer av de vi kaller mørke nett-tjenester. Og de kan gro seg store uten at vi vet om det, sier han.