SIKKER: Jon Ossoff kjemper om det ene setet i Senatet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Senatskandidat før avgjørende Georgia-valg: − Vi kommer til å vinne

ATLANTA, GEORGIA (VG) Jon Ossoff (33) er tidligere journalist. Han har gått på eliteskoler og har aldri hatt et politisk verv. Nå sier han til VG at han er sikker på å vinne et avgjørende sete for demokratene under Senatsvalget i Georgia 5. januar.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er selvsikre, sier den tidligere journalisten til VG rett før han går på scenen under et av de siste valgmøtene han holder før Georgia går til stemmeurnen.

President Donald Trump, påtroppende president Joe Biden, amerikansk presse og det amerikanske folk; alles øyne er i disse dager rettet mot Georgia.

Med sine fem millioner stemmer vil delstaten avgjøre hvem som får flertall i Senatet.

MØTTE OPP: Flere hadde tatt turen til valgmøtet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hvorfor er Senatet så viktig, spør du kanskje?

Et flertall i Senatet vil være avgjørende for hvor stor gjennomslagskraft Biden vil få som president.

Og alt faller ned på hva Georgia bestemmer seg for 5. januar.

Forklaring: Derfor er det senatsvalg i Georgia nå

Bidrar med det de kan

Enorme pengesummer pumpes nå derfor inn i både demokratenes og republikanernes valgkampanjer.

Det er umulig å slå på TV-en i Georgia uten at det kommer en politisk reklame fra de to partiene. På radio kan man høre Barack Obama lovprise de to demokrat-kandidatene, og langs landeveien gjennom delstaten er det bilde på bilde av de fire kandidatene.

Det er to seter som skal fylles.

Demokratene trenger begge.

Republikanerne trenger bare ett.

HASTER VIDERE: Ossoff har tett program siste helgen før valget. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er kun Georgia nå som kan endre kursen for landet vårt, sier Gail Suelmers (67) på Ossoff sitt valgmøtet som holdes en knapp halvtime utenfor Coca Colaens hjemby Atlanta.

Hun med flere har møtt opp i håp om å kunne bidra til å hente inn de ytterst viktige stemmene for demokratene.

Når valgmøtet er over skal de banke på dører og forsøke å snu senatet, slik demokratene klarte å snu delstaten under presidentvalget.

– Alle jeg kjenner har bidratt med det de kan for hjelpe. Min datter er lærer og har ikke så mye penger, men hun har gitt det hun kan.

ALLE BIDRAR: Gail Suelmers har kommet for å hjelpe til med å banke på dører til innbyggerne i Georgia. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Fire år med hat og rasisme»

Vel oppe på den provisoriske scenen frir Ossoff til de fremmøtte.

– Vi mener helsetjeneste er en menneskerett, og den hjelpen du får skal ikke avgjøres av hvor stor lommeboken din er, sier 33 åringen fra talerstolen.

Ossoff, som selv har begrenset erfaring som utøvende politiker, har likevel vært rådgiver for en demokratisk kongressrepresentant, og i 2017 stilte han til valg da et sete i Representantenes hus ble ledig. Han gjorde det overraske bra – selv om det ikke holdt helt hjem.

BER OM HJELP: Ossoff ber de fremmøtte om hjelp til å sikre de siste stemmene. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi kan skape titusenvis av jobber, vi kan få gjennom krisepakken til familier som sliter under pandemien. Vi kan oppgradere skolebyggene våre, vi kan gjøre Georgia til den delstaten i sør som tar i bruk grønn energi.

Les også: Nesten hver fjerde republikanske senator planlegger å stemme mot valgmannsopptellingen

– Etter fire år med hat, rasisme, splittelse og krangling vil Georgia komme til å gi et tydelig signal om kjærlighet, omtanke og samhold. Fordi det er det Georgia står for.

«LOVE»: Amanda Krause er en av kunstnerne som hadde tatt seg turen fra hovedstaden. Hun og flere andre har i anledning valget laget kreasjoner som de har reist rundt på valgmøter med i løpet av valgkampen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Resultatet vil ikke komme med en gang

Over tre millioner har allerede forhåndsstemt. Og klokken 19.00 amerikansk tid 5. januar stenger stemmelokalene.

Det er, slik det var under presidentvalget for to måneder siden, ventet at resultatet vil ta tid å ha klart.

Hvorfor? Fordi Georgia, som så mange andre delstater under presidentvalget, teller post- og forhåndstemmer etter at stemmelokalene stenger.

Se video: VG i stemmelokale i Pennsylvania. Slik telles stemmene.

Trump har siden amerikanske medier annonserte seieren til Biden for knappe to måneder siden, fortsatt sine tirader på Twitter om udokumenterte påstander om «et stjålet valg».

Les også: Høyesterett avviser Texas-krav

POPULÆR: Selv om Ossoff var ettertraktet på valgmøtet må han fortsatt klare å hente inn flere titusen stemmer for å sikre seg setet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han har også, fire dager før det avgjørende valget i Georgia, påstått at Senatsvalget er «grunnlovsstridig».

På tross av disse påstandene er det likevel ventet at Trump skal holde et stort rally i Georgia førstkommende mandag.

Dette for å mobilisere velger til å stemme i det samme valgsystemet som han selv hevder er «rigget».

Les også: Biden har nådd magisk grense: − Spikeren i kisten for Trump

Foto: Thomas Nilsson / VG

Skråsikker

Demokratenes kandidat presten Raphael Warnock, som har vært «førstepastor» i den prestisjefylte Ebenezer Baptist Church, kirken som også borgerrettighetsaktivisten Martin Luther King Jr. var pastor i, kjemper om plassen til den sittende republikanske senatoren Kelly Loeffler.

Ossoff stiller mot den sittende senatorene David Perdue.

Les også: Senatsvalget i Georgia: Droppet avgjørende debatt

BUSSEN: Ossoff sin kampanjebuss kjører videre til neste event. Foto: Thomas Nilsson / VG

I første runde landet Ossoff på 48 prosent av stemmene mellom han og Perdue. Den sittende senatoren fikk 49,7 prosent.

Bak tallene skjuler det seg nesten 85.000 stemmer i Perdues favør.

Likevel er Ossoff skråsikker:

– Vi kommer til å vinne, sier til VG før han setter seg på bussen som kjører videre til dagens andre valgmøte.