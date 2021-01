INGEN TRYGG HAVN: Trump Turnberry utenfor Glasgow i Skottland. Foto: OLI SCARFF / AFP

Trump får ikke søke tilflukt i Skottland

Dokumenter tyder på at president Donald Trump planlegger en tur til Skottland for å unngå innsettelsen til Joe Biden. Det får han ikke lov til, sier landets førsteminister.

Prestwick flyplass utenfor Glasgow i Skottland skal ha blitt varslet om å forberede seg på ankomsten av et amerikansk militærfly av typen Boeing 757 den 19. januar.

Flyplassen er kun en halvtimes kjøretur fra Trumps luksusresort med tilhørende golfbane langs den skotske kysten.

Der vil han imidlertid ikke få innpass. Det er nemlig innført strenge smittevernrestriksjoner, som blant annet medfører at man trenger en god grunn for å få reise til Skottland.

IVRIG: President Donald Trump har spilt mye golf de siste fire årene. Foto: Peter Morrison / AP

– Vi slipper ikke inn folk som ikke har veldig gode grunner for å komme inn nå, og det vil gjelde ham på lik linje med alle andre. Å komme hit for å spille golf er ikke noe jeg ser på som en god grunn, sier førsteminister i Skottland Nicola Sturgeon ifølge The Independent.

De strenge smittevernreglene i Skottland har uansett ført til at Trumps resort i praksis må holde stengt til februar, skriver The Sunday Post.

Det er avisen The Sunday Post som melder om planene, og de skriver videre at avtroppende president Donald Trump ofte bruker fly av den typen. I tillegg har det vært flere amerikanske militærfly i aktivitet i området den siste tiden, skriver de.

– Fly som har med presidenten å gjøre bestilles gjerne i god tid i forveien, fordi det må gjøres mye arbeid rundt det, sier en kilde til The Sunday Post.

Dropper innsettelsen

Det er tradisjon at den avtroppende presidenten deltar på innsettelsesseremonien til den påtroppende presidenten, slik tidligere president Barack Obama gjorde da Trump tok over embetet.

MØTTE: Tidligere president Barack Obama og tidligere visepresident Joe Biden var til stede da avtroppende president Donald Trump formelt tok over sjefsstolen. Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

President Trump bryter med tradisjonen, og annonserte fredag at han ikke kommer til å delta:

– Til alle dere som har spurt, jeg kommer ikke til å delta på innsettelsesseremonien 20. januar.

Under en pressekonferanse fredag sa påtroppende president Joe Biden at president Trumps valg om å ikke komme til innsettelsesseremonien hans er en god ting.

– Det er en av de få tingene vi noen gang har vært enige om. Det er en bra ting at han ikke dukker opp.

På spørsmål om hvorvidt det kan være slik at president Trump planlegger å unngå seremonien ved å fly til Skottland, svarer landets førsteminister Sturgeon at hun ikke vet.

– Jeg har ingen oversikt over Donald Trumps reiseplaner, bare så det er klart. Jeg håper og forventer at hans umiddelbare reiseplaner er å forlate Det hvite hus. Mer enn det vet jeg ikke, sier hun ifølge The Independent.