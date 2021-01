Det er Donald Trumps visepresident Mike Pence som skal se til at prosessen for å innsette påtroppende president Joe Biden går riktig for seg, og som til slutt skal utrope en endelig valgvinner. Pence har ifølge New York Times ikke makt til å foreta seg noe annet enn det flertallet bestemmer seg for.



Det er både president Trump og advokat Rudy Giuliani uenige med.