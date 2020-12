IKKE IMPONERT: Guvernør i New York, Andrew Cuomo, uttalte på en pressekonferanse tirsdag at han ikke synes dansestuntet til republikanerne var «særlig smart». Foto: Mike Groll / Office of Governor Andrew M. Cuo

Republikansk julefest vekker oppsikt

Arm i arm, uten munnbind og presset sammen i et lite lokale. Slik feiret nærmere 40 republikanere årets julefest.

En video som viser republikanere danse tett i tett uten munnbind under en juleavslutning i New York, har ført til kraftige reaksjoner, etter at den har spredd seg på sosiale medier den siste uken.

Videoen viser republikanere tilknyttet The Whitestone Republican Club som danser jenka mens de veiver med republikanernes partiflagg og menger seg tett i tett i det som ser ut som et forholdsvis lite lokale.

Under festen skal enn 40 personer skal ha vært samlet i restaurantlokale til den italienske restauranten Il Bacco i Queens, melder NBC News.

«The Whitestone Republican Club i NYC har tilsynelatende hatt en julefest uten å bry seg noe særlig om covid», skriver journalist Matt Binder på Twitter sammen med videoen:

En av kvinnene som er godt synlig på videoen er ytre høyre-politiker Vicky Paladino.

Hun har tidligere forsøkt å stille til valg som senator i New York, og planlegger nå å gå til valg som guvernør i New York til neste år.

Nåværende guvernør i New York, Andrew Cuomo, har også kommentert videoen under en pressekonferanse tirsdag:

– Hvorfor noen vil noen vil drive med på jenkadans – uten munnbind – midt under en pandemi skulle jeg gjerne hatt et logisk svar på, helt uavhengig av ditt politiske standpunkt, skal Cuomo ifølge NBC ha sagt.

Myndighetene skal nå granske hendelsen og restauranten for brudd på smittevernloven.

– Det vil bli betydelige bøter for denne hendelsen, både for gruppen som arrangerte og for eieren av lokalet, sier Mitch Schwartz talsmann for New York-ordrer Bill de Blasio ifølge NY Times.

New York har over 860.000 registrerte smittetilfeller av covid-19, og over 36.000 dødsfall er relatert til pandemien.

Whitestone Republican Club svarer følgende på kritikken:

– Mediene tar helt av fordi vi turte å feire høytiden på en helt vanlig måte med å samle venner og familie. Vi får nå telefoner fra New York Times, Gothamist, Washington Post og andre for vår kommentar. Om en julefast. La det synke inn, skriver de på Facebook.

– Ja, vi hadde en julefest. Alle hadde det hyggelig. Vi fulgte alle forholdsregler, men vi er ikke munnbind-politiet, og vi er heller ikke sosial-distanse-politiet. Voksne mennesker har sin fulle rett til å ta sine egne avgjørelser, og mange valgte å opptre som vanlige mennesker, og ikke paranoide zombier. Av en eller annen grunn er det kontroversielt for dem som tror det er deres jobb å fortelle oss hva vi skal gjøre.

Videre skriver de at de oppfordrer alle i New York til å feire høytiden akkurat slik de vil, og ikke la seg skremme av mediene og politikerne.

– Men respekt andres beslutninger.

USA er det hardest rammede landet i verden av coronapandemien. Totalt har det blitt påvist over 18,3 millioner smittetilfeller og 324.000 coronadødsfall i landet.