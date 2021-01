SÅRBAR: En ung kvinne med sitt syke barn på Bambari sykehus i Den sentralafrikanske republikk. Foto: Adrienne Surprenant / Collectif / MSF

Care: Dette er verdens glemte kriser

Hjelpeorganisasjonen Care melder om fullstendig mangel på oppmerksomhet rundt noen av verdens kriser.

Tirsdag la Care frem en rapport over de ti mest underrapporterte krisene i verden. En gjennomgang av 1,2 millioner globale mediekilder viser at landene som blir trukket frem ble omtalt i 12.719 artikler i fjor.

Til sammenligning ble det publisert 39.900 artikler om at Kanye West, stilte i presidentvalget i USA. Og 334.000 artikler om lanseringen av PlayStation 5.

Dette er listen:

1. Burundi (429 artikler)

2. Guatemala (542 artikler)

3. Den sentralafrikanske republikk (621 artikler)

4. Ukraina (702 artikler)

5. Madagaskar (1,464 artikler)

6. Malawi (1,473 artikler)

7. Pakistan (1,515 artikler)

8. Mali (1,816 artikler)

9. Papua New Guinea (2,014 artikler)

10. Zambia (2,143 artikler)

– Kronisk underrapportering

Generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen, mener det ikke bare er krisene på topplisten som ikke får nok oppmerksomhet i mediene.

– Alle humanitære kriser lider av kronisk underrapportering og mangler dekning på avisforsidene, TV- og radiosendinger sammenlignet med innenrikspolitikk, kjendisnyheter og andre saker, sier han til NTB.

En undersøkelse gjort av FN, viser at antallet mennesker som vil trenge humanitær hjelp har økt med 40 prosent.

Feltarbeider i Leger Uten Grenser, Miriam Steinstø Haugen, har nylig kommet hjem fra oppdrag i Den sentralafrikanske republikk. Hun understreker medias viktige rolle:

– Vi vet jo at kriser som får mye oppmerksomhet i media fører til økt kunnskap og på den måten til engasjement, noe som igjen kan være med å legge press på politikere og andre aktører for å skape en endring, sier hun til VG.

HAITI: Landet er fortsatt sterkt preget etter naturkatastrofene som har rammet. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Færre dør, når flere vet

Ifølge Haugen, kan økt synlighet, oppmerksomhet og kunnskap om ulike kontekster føre til viktige endringer. Færre dør, når flere vet.

Hvert år presenterer Leger Uten Grenser en liste med glemte kriser. Et av landene som går igjen er Den sentralafrikanske republikk, som også topper listen til Care.

– Dette er svært vanskelig i kontekster som SAR, fordi det er en langvarig kronisk glemt krise, og derfor har den også har vært på lista vår over glemte kriser så og si hvert år, sier hun, og legger til:

– Årevis med konflikt og vold preger hverdagen for svært mange i landet, og de humanitære behovene er svært omfattende.

Konflikten har ført til enorme lidelser for sivilbefolkningen.

Harde kamper, drap, vold, seksuelle overgrep og angrep på landsbyer har tvunget over en million mennesker på flukt.

– SAR har omtrent like mange innbyggere som Norge, men over halvparten er avhengig av humanitær hjelp, og en fjerdedel har blitt tvunget på flukt, sier Haugen.

Tall fra WHO viser at 687.000 sentralafrikanere er på flukt i eget land, og at 592.000 har flyktet til andre land.

FLUKT: Leger uten grenser krysser elv for å nå mennesker på flukt i Sentral-Afrika. Foto: Dale Koninckx / MSF

Havner i skyggen

Leger Uten Grenser ser på dette som et felles globalt ansvar, og noe Norge er en del av. Men Haugen, poengterer at mange av krisene fort havner i skyggen av mye annet.

– Vi skulle gjerne sett at regjeringen, andre giverland og andre aktører løftet disse glemte krisene høyere på agendaen, for å bedre situasjonen for menneskene som befinner seg i humanitære kriser – slik som i SAR, sier hun.

Utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, sa følgende i en pressmelding i 2020:

– Humanitær innsats i flyktningeleirer og overfor andre utsatte mennesker blir spesielt viktig som følge av coronapandemien. Norge fortsetter å trappe opp den humanitære bistanden, både gjennom dyktige norske hjelpeorganisasjoner og gjennom FN og andre globale kanaler.

Tall fra NORAD viser at Norge i 2019 ga 37,8 milliarder norske kroner i bistand til fattige land.

Barn må beskyttes

Gunnvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, sier til Bistandsaktuelt at Norge har en god mulighet til å jobbe for barn som vokser opp i konflikt gjennom sin plass i FNs sikkerhetsråd. Hun sier Regjeringen har lovet å prioritere beskyttelse av barn i rådet.

– Vi håper Norge får lede arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt i rådet, og dessuten være en pådriver for fredsavtaler og holde væpnede grupper ansvarlige så barn blir bedre beskyttet, sier hun.