– I det øyeblikk McConnell går inn for å felle ham, er Trump ferdig

Donald Trump er avhengig av støtte fra Republikanernes leder Mitch McConnell for å bli frikjent i riksrett, tror flere eksperter.

– Hvis Mitch er for å felle Trump i riksrett, er det en svært reell mulighet for at han får med seg de 16 andre senatorene som trengs, sier den politiske rådgiveren og kommentatoren Mark McKinnon til VG.

McKinnon kjenner Republikanernes leder i Senatet godt, etter å ha jobbet for både president George W. Bush og senator John McCain, som i likhet med McConnell tilhører partiets aller mest fremtredende skikkelse de siste tiårene.

Nå sier kilder ifølge The New York Times at Mitch McConnell er fornøyd med at Donald Trump blir stilt for riksrett. Selv uttaler partitoppen at han ikke har bestemt seg for om han vil stemme for eller imot Trump i riksrettssaken.

– Mens pressen har vært full av spekulasjoner, har jeg ikke bestemt meg for hvordan jeg vil stemme, og jeg har til hensikt å lytte til de juridiske argumentene når de presenteres for Senatet, har McConnell uttalt.

TROR MCCONNELL AVGJØR: Mark McKinnon mener at veivalget til Mitch McConnell kan gi oss svaret på om Trump blir felt eller frikjent i riksrettssak nummer to. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mestertaktiker

Første gang president Donald Trump ble stilt for riksrett, var McConnell på presidentens side. Da overlevde Trump riksrettssaken med god margin, etter at 52 senatorer stemte for at han var uskyldig i lovbrudd. En fellelse krever to-tredjedels flertall, altså minst 67 av 100 stemmer.

Hvis Trump mister støtten fra partiets leder i Senatet, kan det bli tøffere å gå fri nå.

– Ingenting endrer seg blant republikanerne i Senatet uten Mitch, sier McKinnon, som også er kjent fra den politiske TV-serien «The Circus».

McConnell har vært majoritetsleder i Senatet siden 2014 og regnes av mange som «en mesterlig taktiker».

– I det øyeblikk McConnell går inn for å felle ham, er Trump ferdig, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til VG.

Melby tror at McConnell er irritert på Trumps påstander om valgfusk og at partilederen klandrer presidenten for at det ble tap i senatsvalgene i Georgia, noe som medfører at McConnell mister posisjonen som majoritetsleder i Senatet til Demokratenes Chuck Schumer.

Ti republikanere støttet

Under avstemningen i Representantenes hus, stemte så mange som ti republikanske folkevalgte for å felle Trump. Blant dem var kjente kritikere av Trump, som Liz Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney.

Cheney regnes som den tredje mektigste blant de republikanske representantene. Andre kritikere var tungvektere som John Katko fra New York og Fred Upton fra vippestaten Michigan. Kun én av de nyvalgte republikanerne, Peter Meijer, også han fra Michigan, stemte for riksrett.

Men i Senatet er det få republikanere som har flagget hvilken vei de vil stemme. Da Trump i fjor ble frikjent i forrige runde med riksrett, var det kun den republikanske senatoren Mitch Romney, fra delstaten Utah, som stemte for å felle Trump.

Romney, som var Det republikanske partis presidentkandidat ved presidentvalget i 2012, har vært den republikanske senatoren som har vært mest kritisk til Trumps handlinger etter valgnederlaget.

– President Trump har nedverdiget amerikanske velgere, vanæret valgsystemet og skjendet presidentembetet, sa Romney allerede før stormingen av Kongressen i forrige uke.

– Skremmende

Trump anklages for å ha oppildnet sine tilhengere til det voldelige angrepet på Kongressen 6. januar, samme dag som kongressmedlemmene skulle stemme for å sertifisere resultatet av presidentvalget som Joe Biden vant med 306 mot 232 valgmenn.

De voldelige protestene kom i kjølvannet av to måneder med udokumenterte påstander fra Trump om valgfusk.

Politikerne i Washington ble ikke bare truet av vold onsdag 6. januar – de opplever trusler stadig vekk.

– Det er skremmende å høre at enkelte republikanske politikere stemte for å forkaste valget av Joe Biden fordi de fryktet for sin egen og familiens sikkerhet, sier kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll i amerikanskpolitikk.no til VG.

ANALYTIKER: Sigrid Rege Gårdsvoll tror republikanere i Senatet kan stemme for en domfellelse av president Trump. Foto: Frode Hansen

– Liten tro på at han blir dømt

Gårdsvoll tror likevel at Trump kan bli dømt denne gang.

– Jeg tror at én etter én vil republikanske senatorer stå opp og si at de vil stemme for en domfellelse. De får etter hvert den ryggdekningen de føler de må ha. Derfor ser jeg ikke bort fra at president Trump denne gang kan komme til å bli dømt i en riksrettssak.

USA-kjenneren Eirik Løkke i den liberale tankesmien Civita er mer usikker.

– Nå var det flere republikanske kongressmedlemmer som stemte for da riksrett ble vedtatt i Representantenes hus, så dette er allerede veldig annerledes. Også det faktum at McConnell ikke har bestemt seg gjør det mer åpent. Men jeg har foreløpig liten tro på at han kommer til å bli dømt, sier Løkke til VG.

Ser bevegelser

Professor Geir Stenseth ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, ser tydelige tegn til at den republikanske fronten har begynt å krakelere, og viser blant annet til at minoritetsleder Kevin McCarthy (R) lot sine kollegaer stemme som de ville i Huset onsdag kveld.

– Da kan det gå fort, hvis folk først begynner å skifte side, sier Stenseth.

– Det er også bevegelser på andre fronter i Kongressen, mener professoren å se.

Han trekker fram en formell begjæring fra den demokratiske kongressrepresentanten Cori Bush fra Missouri, som ønsker utredet det 14. grunnlovstillegget, vedtatt etter borgerkrigen, for å hindre sørstatsopprørernes plass i nasjonalforsamlingen.

– Der heter det at har man vært med i et opprør mot staten, så kan man ikke inneha verv som krever at man avlegger ed til grunnloven, påpeker Stenseth.

Farlig presedens

Det 14. grunnlovstillegget kan få konsekvenser både for de hissigste Trump-supporterne i Kongressen, og i siste instans for president Trump selv.

Selv om han skulle bli frikjent i riksrettssaken, vil det 14. grunnlovstillegget kunne trekkes frem, om han skulle posisjonere seg for ny presidentvalgkamp, sier Geir Stenseth, og fortsetter:

– I spørsmålet om riksrett, er det flere hensyn som må veies mot hverandre: Det må statueres et eksempel om at presidentens atferd straffes, at den ikke kan tolereres uten at den får konsekvenser, sier han.

AKTIVIST: Demokraten Cori Bush vil bruke det 14. grunnlovstillegget for å reist riksrettstiltale mot president Trump. Foto: Michael B. Thomas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

To andre dilemmaer, om man skal tenke taktikk og ikke kun fokusere på hvorvidt Trump er skyldig eller ikke, er at riksrettsprosessen mot Trump vil oppildne allerede sinte tilhengere, samtidig som en fellelse vil åpne døren for andre republikanere med presidentambisjoner i 2024.

– Trumps tilhengere vil kunne barrikadere seg enda sterkere bak «Stop the Steal»-oppfatningen, noe presidenten selv har påpekt. Men hvis president Trump dømmes, så vil jo den mest håndfaste konsekvensen være at muligheten for at han kan dukke opp igjen i 2024 fjernes, sier Stenseth til VG.