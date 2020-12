Bobil-eksplosjonen i Nashville: Video skal vise sekundene før og etter det smalt

Et lydopptak festet til bobilen advarte om at bomben ville detonere. Så smalt det.

Videoen, som er publisert på YouTube, viser det som skal være eksplosjonen som fredag morgen rystet den amerikanske byen Nashville i delstaten Tennessee. Fredag kveld norsk tid la lokalavisen Tennessean ut videoen.

Politiet ble varslet i 06-tiden lokal tid om skuddveksling i området 2nd Avenue i sentrum av byen. De så ingen tegn til at det var avfyrt skudd, men oppdaget en mistenkelig bobil som sto parkert i gaten.

Under en pressekonferanse fredag kveld norsk tid opplyste politiet at bobilen spilte av et lydopptak før eksplosjonen. Opptaket advarte om at en bombe kom til å bli detonert, og oppfordret folk til å evakuere.

Lokalt politi publiserte fredag kveld norsk tid et bilde av bobilen:

YouTube-videoen er ikke verifisert av myndighetskilder, men et gateskilt viser at den er tatt opp i 2nd Avenue 154 – rundt 150 meter unna der politiet mener bobilen eksploderte.

I videoen kan man høre en stemme som ber folk om å evakuere. Det er uvisst hvor denne stemmen kommer fra.

Så smeller det, etterfulgt av lyden fra bil- og brannalarmer og sirener. Kameraet fanger opp de store ødeleggelsene på nærliggende bygninger og gjenstander.

En lokal restauranteier, Betsy Williams, forteller til lokalavisen Tennessean at hun flyktet da hun hørte en stemme som advarte om at en bombe kom til å detonere.

Hun skal først ha våknet opp i 04.30-tiden av det hun beskriver som gjentatte, høye skuddlyder. Deretter ringte hun nødetatene, forteller hun til avisen.

Ifølge politiet ble tre personer lettere skadet i eksplosjonen. De vet foreløpig ikke om noen befant seg i bobilen da den eksploderte.