Storbritannia med flere lettelser: − Et betydelig steg mot normalitet

Mandag 17. mai vil Storbritannia ta det største enkeltsteget mot et åpent samfunn.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Dataene tyder på at Storbritannia kan gå til fase tre i gjenåpningen, ifølge statsminister Boris Johnson.

– Denne gjenåpningen er et betydelig steg mot normalitet. jeg er sikker på at vi kan gå lenger, sier han.

Nå annonserer han det største enkeltsteget mot et åpent samfunn.

– Det vil føre til at vi igjen kan gjøre ting som i lang tid ikke har vært mulig, sier Johnson.

Disse lettelsene innføres fra mandag neste uke, ifølge Sky News:

Krav om avstand

Britene vil nå selv få velge om de vil holde avstand til nære venner og familie. Men alle blir oppfordret til å være forsiktige med nær kontakt som klemming.

Krav om avstand i det offentlige rom vil fortsatt gjelde.

Samlinger

Britene vil få lov til å samles i grupper på 30 utendørs og grupper på seks, eller to husstander, innendørs.

Puber, restauranter og barer for lov å åpne for gjester innendørs for grupper på seks eller to husstander.

Kinoer, museum, teatre, konserthaller, konferansesentre og stadium kan åpne for større arrangementer, men med redusert kapasitet.

Organisert idrett for voksne kan starte opp.

Hoteller kan igjen åpne for overnattinger innad i Storbritannia, for grupper på seks personer eller to husstander.

Det vil bli lov med 30 gjester i bryllup og for begravelser blir antallskrav fjernet.

Reising

Reiseforbudet til utlandet blir opphevet og briter får igjen reise til «grønne» land. For reiser til «røde» land vil flere tiltak fortsatt gjelde.

Skoler

Elever trenger ikke lenger å bruke munnbind på skolen. Alle studenter vil igjen kunne møte opp på universiteter og høyskoler.

Sykehjem

Beboere på sykehjem vil kunne få fem gjester på besøk og større frihet til å kunne møte folk utendørs.

Fase fire av gjenåpningen er planlagt i slutten av juni. Boris Johnson tror Storbritannia er i rute i gjenåpningsplanen.