PROTESTER: Demonstranter samlet seg onsdag utenfor den colombianske nasjonalforsamlingen på Plaza Bolivar midt i Bogotá sentrum. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Nye massedemonstrasjoner i Colombia

Onsdag har titusener av colombianere nok en gang tatt til gatene i protester mot regjeringen og presidenten i landet.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Det skjer nøyaktig to uker etter den første nasjonalstreiken og de første demonstrasjonene mot skattereformforslaget lagt frem av den konservative presidenten Iván Duque.

Fra hovedstaden Bogotá viser TV-bilder flere tusener i gatene. Demonstrantene danser, spiller trommer og går med plakater og colombianske flagg.

I storbyen Cali tok flere hundre personer adjø med urbefolkningsgrupper som har dratt inn til byen for å demonstrere, mens flere tusener samlet seg i fredelige demonstrasjoner.

Også i byene Medellin, Bucaramanga og Pereira har flere tusener demonstrert.

Demonstrasjonene er nå inne i sin 15. dag, etter at presidenten og Arbeidsledighetskomiteen i landet ikke kom til enighet under et møte mandag, skriver den colombianske avisen El Espectador.

Foto: LUISA GONZALEZ / X06728

President Duque trakk tilbake skattereformforslaget etter massive protester landet rundt, og sa at han skal ta med seg bekymringene til demonstrantene på veien videre i dialogen med dem og når han legger frem et nytt reformforslag.

Men demonstrasjonene har fortsatt.

For nå handler det ikke bare om reformforslaget. Kritikken retter seg nå mot regjeringen, presidenten og hvordan Duque har håndtert demonstrasjonene.

Foto: Fernando Vergara / AP

Minst 40 sivile drept

Flere demonstranter er skeptiske til regjerings lovnader, og tror ikke de vil føre til reelle endringer, ifølge Reuters.

Minst 40 sivile skal så langt ha blitt drept i sammenheng med demonstrasjoner og blir etterforsket av menneskerettsombudsmannen i Colombia.

Duque og colombianske sikkerhetsstyrker har fått krass kritikk fra lokale og internasjonale menneskerettsgrupper, som også hevder at dødstallet kan være høyere enn 40.

De fredelige massedemonstrasjonen har også flere kvelder de siste ukene eskalert utover kveldene og nettene til opptøyer.

I dyp coronakrise

Demonstrantene er også frustrerte over presidentens håndtering av coronapandemien.

Antallet fattige i landet har økt med over nesten 43 prosent det siste året – over 21 millioner av de 50 millioner innbyggerne i landet, lever nå i fattigdom, skriver Reuters.

Samtidig er landet akkurat nå også inne i sin verste periode for antall nye coronadødsfall, ifølge oversikten til VG.

Den siste uken har daglige dødstall ligget på like under 500, noe som er betydelig høyere enn under forrige topp.

Den panamerikanske helseorganisasjonen (PHAHO) sier onsdag at de venter at smittetallet vil stige i tiden etter uker med demonstrasjoner.