– Alt er åpent Norske studenter i Australia og USA forteller om en langt friere hverdag enn det studenter i Norge har. – Alt er åpent, sier Thea Lundal (22). Bastian Lunde Hvitmyhr Av Publisert 09. mai, kl. 15:35 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Odin Solheim (20) har stipend som fotballspiller på Milligan University i Tennessee i USA. Han er coronavaksinert og kan dra på fest i helgene. Neste side (3) Forrige side (1)

I Australia tenker Lundal at hun er glad hun ikke dro hjem til Norge, som mange studenter gjorde i starten av pandemien. Universitetet hennes er som alt annet i Sydney, åpent. Neste side (4) Forrige side (2)

Odin (20) studerer i USA: − Det er ganske deilig her nå

Skolehverdagen til de norske studentene i utlandet VG har snakket med minner om en hverdag før pandemien. Sentralt er daglig bruk av en mobilapp for å kontrollere smittespredning.

Publisert: Nå nettopp

Odin Solheim (20) har studert i USA siden 2019.

– Her får vi være samlet med andre studenter. Jeg henger med folk hver dag. Det sosiale livet er mye bedre her enn det er i Norge nå. Jeg har mer frihet til å være med folk, sier han til VG.

I starten av pandemien dro Solheim hjem rett før Norge stengte grensen, men nå er han glad for at fikk dra tilbake til USA. Han har blitt vaksinert mot COVID-19 av myndighetene i delstaten.

– Jeg har fått vaksine. Så jeg er fullvaksinert når jeg skal tilbake til Norge før sommeren.

Smittetrenden for USA har vært synkende de siste 14 dagene, viser VGs coronaspesial. Landet er også et av dem som har vaksinert størst antall av befolkningen. Nesten 1 av 2 har fått minst en dose.

SAMMEN: Studentene i Tennessee kan være samlet i større grupper. Her er de er ute på campus og nyter været. Foto: Privat

– Fest i helgene

På skolen til 20-åringen er nesten alt som før. Studentene har fysisk undervisning og får være sammen.

– Det er normalt med fest i helgene. Jeg har muligheten til å være med flere venner, noe som ikke gikk da jeg var hjemom, sier han.

Han forteller at det meste rundt han har åpnet opp igjen. Solheim har satset på fotball siden han var 13–14 år og sier han ikke får tid til å feste så mye mellom all treningen.

– Det er ganske deilig her nå, sier han til VG.

Da coronapandemien startet dro Solheim hjem fordi mye var usikkert. Universitetet ble stengt en stund, men etter sommeren 2020 da det åpent for trening og undervisning dro han tilbake.

– Det er strengere restriksjoner i Norge nå, her tenker man ikke så mye på det.

Registrer seg i app hver dag

Hver dag må Solheim registrere seg i en app. Det er en måte universitetet holder kontroll på smittespredning, og som gjør at de kan ha åpent.

– Jeg har et termometer og måler temperaturen min hver morgen. Så legger jeg inn temperaturen og svarer jeg på noen spørsmål i en smitte-app.

Det samme må han gjøre før trening med fotballaget og kamper. Blir appen «rød» etter at han har svart på spørsmålene og målt temperaturen, må han gå til helsesøsteren på campus for videre sjekk.

Tilbake til vanlig studiehverdag

– Jeg er veldig glad for at jeg ble igjen i Sydney. Hadde jeg dratt hjem til Norge i starten av pandemien hadde jeg fortsatt vært i der nå, og da hadde jeg måttet studere over nettet, sier Thea Lundal (22) til VG.

Hun flyttet til Australia i 2019 for å studere. Til vanlig er hun hjemme i Norge to ganger i året, men nå er det ett år siden sist.

Når VG snakker med henne har dansegulvene på utestedene allerede vært åpne i noen uker, og det er ikke lengre påbudt å bruke munnbind.

– Skanne en kode og logge inn

I slutten av mars ble flere coronarestriksjoner opphevet av myndighetene i den australske delstaten New South Wales, slik at det nærmest ikke var noen som påvirket innbyggerne. Delstatsministeren sa da at regelen om at folk må sjekke inn via helsemyndighetenes app på stedene de besøker var en del av suksessen til gjenåpningen.

– Studiehverdagen er nå så å si tilbake som den var før pandemien. Her er alt åpent, inkludert nattklubber. Det eneste som minner om corona er at vi må skanne en kode og logge inn de stedene vi er på. Det er sånn myndighetene i Australia har kontroll på smitten, de spore opp smitten med å se hvem som har vært på ulike steder, sier hun.

Ved siden av studiene er hun leder for ANSA i Australia & New Zealand. Hun forteller at det har blitt færre internasjonale studenter.

– Mange valgte å dra hjem til hjemlandene sine og har ikke siden hatt muligheten til å returnere til Australia. Vi er enda en del norske studenter i Australia, men ikke på langt nær så mange som vi har pleid å være.

– Vi ble ikke oppfordret til å dra hjem, slik som mange utvekslingsstudenter ble, men det var vanskelig å vite hva som var det riktige å gjøre når vi så at landegrenser stengte og vi ikke kunne vite når de ville åpne igjen.

Venner i Norge

– Jeg har forstått at det går ganske mye opp og ned i Norge med coronatiltak, sier Lundal. Hun har flere venner, fra i hjembyen Stavanger, som studerer i Norge.

– Her er jo årstidene omvendt, så hjemlengselen var stor da det virket som om Norge var åpent i sommer. Så snudde det litt. Her har det vært en gradvis åpning hele veien, uten at det har gått veldig tilbake og blitt strengere. Men da det var vinter her og sommer hjemme i Norge virket det som om dere hadde større frihet enn vi hadde på den på den tiden.