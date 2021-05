RAKETTBIT BANKET PÅ: Uri Shekel bor i Ashkelon i Israel. Her står han med en del av det israelske luftvernsystemet Iron Dome, som landet på hans veranda under den pågående konflikten mellom Israel og Hamas i Gaza. Foto: Privat

Uri (58) fant rakettrester på balkongen

Uri Shekel må flere ganger daglig ned i bomberommet når sirenene varsler nye angrep i Israel. Han håper arabere og jøder en dag kan leve side om side, men mener Hamas må knuses først

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er absolutt et helvete, for å si det sånn, sier Uri Shekel om situasjonen i den israelske byen Ashkelon, hvor han bor. Han har flere ganger den siste uken kommet tett på rakettangrep fra Hamas.

Lørdag landet rester fra et israelsk luftvernsmissil på balkongen hjemme hos ham.

– I hvert fall ti-tolv ganger per dag må vi til bomberommene, de av oss som har det. Jeg er heldig som bor i et penthouse i toppetasje, og har et bomberom å flykte til, forteller Shekel til VG.

Ashkelon ligger med sine 150.000 innbyggere ikke mer enn 20 kilometer fra Gaza-stripen, og er den nærmeste storbyen til det palestinske territoriet.

Det gjør den til et yndet mål for rakettangrep fra Hamas.

Les også: Kraftige israelske luftangrep i Gaza natt til mandag

RESTER: Slik så rakettdelen Shekel fikk på balkongen ut. I følge ham selv, stammer den fra en av Israels «Iron Dome»-missiler. Foto: Privat

Ifølge Shekel har rundt halvparten av husene i byen bomberom. For nybygde hus, stilles det krav om tilfluktssted.

Selv har han vært kaptein og fallskjermjeger den israelske hæren, og kjempet i Libanon-krigen i 1982. Siden den gang har han bodd flere år i Oslo. Nå driver han innen kosmetikk i Israel.

Rakett på balkongen

Selv om Shekel og de fleste andre innbyggerne i Ashkelon er blitt vant med angrep fra sør, sier han angrepene i denne omgang er langt mer omfattende enn noe annet han har opplevd.

– Ashkelon er midt i øyet av angrepet nå. Det er hovedmålet for Hamas. Vi har alltid blitt bombet hele tiden, men ikke så mye som nå, mener han.

Ifølge Det israelske forsvaret, IDF, har gruppene Hamas og Islamistisk jihad de siste syv dagene avfyrt 3100 raketter fra Gazastripen mot Israel. Det er det høyeste antallet per dag noen sinne i konflikten, hevder militæret.

forrige









fullskjerm neste SKJOLD: Prosjektiler fra anti-missilsystemet «Iron Dome» skyter opp for å stanse rakettangrep fra Hamas.

Rakettskjoldet kippat barzel, ellers kjent som «Iron Dome», er med på å beskytte Shekel og hans medborgere i Israel mot rakettene, ved å skyte ned raketter med egne missiler. Systemet er kjent som et av de mest effektive og mest uttestede i verden.

Men rakettforsvaret stopper ikke alt fra å trenge gjennom. Shekel forteller at en bil rett utenfor hjemmet hans torsdag ble truffet av en rakett. Lørdag filmet han selv da en rakett traff et hus rundt 200 meter fra hans eget hjem.

Se video av øyeblikket raketten treffer:

Likevel er Shekel tydelig på at det ikke er rakettene han frykter mest, men den interne uroen i Israel de siste dagene. Israelske høyreekstreme og ytterliggående palestinere har lynsjet hverandre i israelske gater rundt om i landet.

– De siste dagene har jeg følt meg utrygg på grunn av opprør inne i Israel. Det er absolutt en større kilde til utrygghet. Vi må leve sammen med arabere som bor i Israel. Derfor må vi beholde god kontakt med dem.

– Er det mulig i dag?

– Nei, absolutt ikke. Så lenge det sitter en organisasjon som Hamas på den andre siden, er det ingen sjans for at vi kan leve i fred, mener Shekel bestemt.

Han ønsker heller et samarbeid med Mahmoud Abbas og den Palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO).

– Men med Hamas er det umulig å gå frem. Og de ble valgt i demokratiske valg, det er det som er trist i hele saken.

Sivile liv går tapt

Angrepene mellom Israel og væpnede grupper på Gazastripen går søndag inn i sitt syvende døgn. Helsedepartementet i Gaza opplyser søndag kveld i en uttalelse sendt til VG at 197 palestinere er drept siden mandag. Blant disse er 58 barn, 34 kvinner og 15 eldre.

Lørdag ble et mediebygg på Gaza jevnet med jorden. IDF hevder Hamas brukte bygget til sine operasjonene, og medieorganisasjonenes tilstedeværelse som beskyttelse.

Slik så det ut inne i mediebygget like før angrepet som tilintetgjorde bygningen:

På israelsk side er det meldt om ti drepte siden konflikten tilspisset seg, to av dem barn, ifølge Al Jazeera.

– Hva vil du si til påstandene om at Israels svar på angrepene fra Hamas er uproporsjonale? Det at langt flere dør på Gaza enn i Israel? spør VG Uri Shekel.

– Vi skal ikke glemme hvem som startet hele denne runden. Det var det de som gjorde, da de ble skutt mot Jerusalem. Når det er du som begynner, må du ta ansvar for det som skjer, svarer Shekel, og fortsetter:

– Dødstallet i Gaza har ingenting med å vinne denne kampen å gjøre. Jeg er ikke tørst på blod, for å si det sånn. Absolutt ikke. Jeg synes det er feil at uskyldige mennesker på begge sider mister livet.

– Men jeg vet at den israelske hæren gjør som best de kan for at det blir færrest mulig ofre på begge sider, mener han.

Løsningen på konflikten er ikke enkel å komme frem til, men Shekel mener selv at det først og fremst handler om å kjempe mot det han omtaler som «hooligans» (bøller eller gjengmedlemmer jou.anm.).

– Jeg tror de fleste arabere i Israel er imot det som skjer, og det er snakk om et lite mindretall som vil ha bråk. Vi får noen dager som blir utrolige, men vi må leve sammen. De bor hos oss, og de er borgere av Israel de også. Vi må leve sammen.

Samtidig er han nådeløst klar på at han mener det er riktig å fortsette angrepene på Gaza, for å svekke Hamas.

– Vi må tåle flere urolige dager i fremtiden. Det betyr at vi må knuse Hamas’ eiendommer. Jeg imot å treffe uskyldige mennesker, selvfølgelig. Hver bygning som er truffet i Gaza betyr urolige dager i fremtiden. Men det betyr også bedre dager når det blir slutt, mener Uri Shekel.