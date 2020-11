STORT PROSJEKT: Statssekretær i Georgia Brad Raffensperger under en pressekonferanse om omtellingen i delstaten onsdag i forrige uke. Foto: Brynn Anderson / AP

Valgansvarlig i Georgia anklager partifeller for å utsette ham for press

Den republikanske statssekretæren i Georgia anklager partifellen og senatoren Lindsey Graham for å ha foreslått at han kunne forkaste lovlige stemmer i delstaten. Graham kaller påstandene for latterlige.

Joe Biden leder med rundt 14.000 stemmer over Donald Trump i Georgia, en delstat som ikke har stemt frem en demokratisk kandidat siden 1992.

Fordi marginen er så liten, er det igangsatt omtelling av de rundt fem millioner stemmesedlene, og den skal skje for hånd. Trump-kampanjen har bedt om omtellingen, og de har også kommet med flere anklager om valgfusk i delstaten.

Det er delstatens statssekretær Brad Raffensperger som er ansvarlig for gjennomføringen av stemmetellingen. Flere republikanere i delstaten har bedt om at at han sparkes, men selv har statssekretæren forsvart gjennomføringen av valget og vært tydelig på at han ikke tror resultatet vil endres etter at stemmene er telt på nytt.

I et intervju med Washington Post sier Raffensperger at han opplever det han omtaler som press fra mennesker som støtter presidenten og hans påstander om valgfusk.

Tidligere i måneden meldte Georgias valggeneral Richard Barron at en av deres valgfunksjonærer gikk i dekning etter trusler:

Både Raffensperger og kona har fått dødstrusler etter valget, ifølge statssekretæren, og han gjengir en av tekstmeldingene han har fått: «Det er best du ikke tabber deg ut under denne omtellingen. Livet ditt avhenger av det».

– Utenom at det gjør meg sint, blir jeg også desillusjonert, spesielt når det kommer fra folk på min side av det politiske spekteret. Alle som jobber med dette må tenkte over hvordan vi snakker, vi må være forsiktige, sier han til Washington Post.

Graham avviser anklager

Statssekretæren anklager blant annet den profilerte Trump-vennen og senatoren Lindsey Graham for å ha antydet at han som statssekretær kanskje kunne forkaste lovlige stemmer.

Han sier at de to snakket sammen på fredag, og at Graham skal ha spurt om delstatens lover for å sikre at signaturene på stemmesedlene stemmer overens med signaturene på konvoluttene de sendes i. Ifølge Raffensperger skal Graham ha spurt ham om han har makt til å forkaste alle poststemmene i fylker der andelen signaturer som ikke stemmer overens har vist seg å være høyere enn i andre fylker.

SENATOR: Lindsey Graham er leder i Senatets justiskomité. Foto: POOL / REUTERS

En statssekretær har ikke mulighet til å forkaste stemmer som er avgitt på lovlig vis.

– Det virket som om han ønsket å gå for dette, sier Raffensperger til Washington Post og legger til at han ble sjokkert over forespørselen.

Donald Trump har hevdet at valgfunksjonærer i Georgia ikke har kunnet verifisere at velgernes signaturer matcher. Ifølge en faktasjekk fra nyhetsbyrået AP stemmer ikke dette. Delstatens lover krever at dette skal gjøres, og Raffensperger hevder at rutinene for å gjennomføre dette er på plass.

I et intervju med CNN gjentar Raffensperger at han fikk inntrykk av at Graham ønsket å forkaste disse stemmesedlene.

Graham, som er leder for Senatets justiskomité, kaller påstandene for latterlige, skriver New York Times. Han sier at han bare spurte Raffensperger om å få detaljer om hvordan delstaten jobbet for å verifisere signaturer på stemmesedlene.

– Jeg synes det var en god samtale. Jeg er overrasket over å høre at han karakteriserer den på denne måten.

– Dersom han følte seg truet av samtalen, har han et problem, sier han videre ifølge CNN.

I ordkrig med kongressrepresentant

Kongressrepresentanten Doug Collins fra Georgia nevnes også i intervjuet med Washington Post. Han har stilt spørsmål ved Raffenspergers stemmehåndtering flere ganger, og har ifølge avisen anklaget ham for å «kapitulere» for demokratene fordi han ikke støtter anklagene om valgfusk.

Raffensperger kaller kongressrepresentanten for en «løgner» og en «sjarlatan».

– Jeg er ingeniør, vi ser på tallene, vi ser på harde fakta. Jeg kan ikke noe for at en feilende kandidat som Doug Collins flyr rundt og lyver til alle. Han er en løgner, sier han.

En talsperson for Collins viser til en Twitter-melding fra kongressrepresentanten da han blir bedt om å kommentere saken. Der står det at Raffenspergers inkompetanse er en av de få tingene som har forent demokrater og republikanere i delstaten.

Publisert: 17.11.20 kl. 03:14 Oppdatert: 17.11.20 kl. 03:54

