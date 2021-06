HELSEARBEIDERE: Kina har en imponerende logistikk kapasitet, noe som er grunnen til den raske vaksineringen, mener UiO-forsker. Foto: CHINA DAILY / X01745

Kina har satt én milliard vaksinedoser

Kina har nå satt over én milliard vaksinedoser. Det er tre ganger mer enn det som er satt i USA - og 40 prosent av alle vaksinene som er satt globalt.

Av Lara Rashid

I løpet av noen dager vil Kina ha satt en milliard coronavaksiner, noe som gjør Kina til det landet i verden som vaksinerer raskest.

Tirsdag skal det ha blitt satt 20 millioner doser i Kina. Om vaksineringen fortsetter i samme tempo, vil Kina passere én milliard satte vaksinedoser i løpet av helgen, skriver CNN.

Kina har hatt en streng nedstengning, noe som gjorde at landet tidlig fikk kontroll på pandemien. Dermed har ikke befolkningen hatt noe hastverk med å bli vaksinert, skriver CNN.

VAKSINEKØ: Kinesiske borgere står i kø for å få vaksine mot coronaviruset. Foto: STRINGER / X80002

Strenge tiltak

– Kina har hatt veldig strenge smittevernstiltak som ingen andre land i verden har vært i stand til å gjennomføre, sier professor ved UiO Dan Banik til VG.

Han forklarer at det er tre hovedfaktorer som gjør at Kina har klart å håndtere pandemien godt:

– Kina har hatt evnen til å iverksette strenge smittevernstiltak, de har hatt en imponerende logistisk kapasitet og de har god kontroll over befolkningen, sier Banik.

Han legger i tillegg til at det har vært sosial aksept for smittevernreglene.

– Befolkningen i Kina var vant til å bruke munnbind lenge før coronapandemien. De store byene i Kina er utsatt for høy luftforurensing, og derfor bruker store deler av befolkningen maske eller munnbind til vanlig. Det var ikke noe diskusjon rundt bruken av munnbind i Kina da det ble pålagt.

Vaksinekampanje

Myndighetene har startet en kampanje for å «vaksinere alle som kan vaksineres», og som utføres over hele landet.

KINAEKSPERT: Dan Banik er professor i statsvitenskap ved UiO. Han mener det er imponerende hvordan Kina har håndtert pandemien, sammenlignet med India. Foto: UiO

Myndighetsansatte reiser rundt i landet for å overbevise folk til å ta vaksinen, mens statlige selskaper oppfordrer sine ansatte om å vaksinere seg. Vaksinasjonssentere tilbyr også fordeler som gratiskuponger på dagligvarebutikker, ifølge CNN.

Det er flere grunner til at Kina har klart å vaksinere så mange på rekordtid.

– Kina har satset på helsestasjoner og å utdanne leger og helsearbeidere lenge før landet ble en økonomisk stormakt. I tillegg har de enorm god logistisk kapasitet. Dermed har de alle nødvendige verktøy når en sånn krise oppstår. De har blant annet bygget gigantiske sykehus på rekordtid, sier han.

Tvil rundt vaksinen

Det har vært mye tvil rundt den kinesiske vaksinen og effektiviteten av den.

– Noen i Kina er fortsatt bekymret for vaksinen som er utviklet lokalt, men den type skepsis har blitt mindre, og folk skjønner at det er bedre å få vaksinen for ikke å bli smittet, sier Banik.

Beijing-vaksinen fra det kinesiske selskapet Sinopharm ble godkjent av Verdens helseorganisasjon i mai, og er dermed den sjette vaksinen som har fått et godkjent stempel fra organisasjonen.

DESINFISERER: Her blir gatene i Hebeiprovinsen i Kina desinfisert av folk med i smittevernsutstyr. Foto: STR / CNS

Kastes ut av sine boliger

Kinesiske myndigheter har brukt sterke virkemidler for å få presse vaksinemotstanderen til å vaksinere seg.

I Kina har noen boligkomplekser advart beboerne om at de vil blir utestengt om de ikke tar vaksinen, skriver CNN.

Et kjøpesenter i Shanghai satte opp et skilte som krevde at kundene viste vaksinasjonsattest ved inngangen, mens en av byparkene nord i Hebei-provinsen avviste uvaksinerte gjester, og guidet dem heller til nærliggende vaksineringssenter.

Kinesiske helsemyndigheter sier ikke hvor mange som har blitt fullvaksinert, men CNN skriver at fordelingen er ujevn.

Den første uken i juni hadde de store byene som Bejing og Shanghai fullvaksinert henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av innbyggerne, mens Guangdong- og Shandongprovinsen har vaksinert 20 prosent, ifølge Reuters.

Zhong Nanshan, en topp epidemiolog og regjeringsrådgiver, sa i kinesiske nettaviser at Kina tar sikte på å fullvaksinere 40 prosent av befolkningen innen utgangen av måneden, og vil doble det tallet innen utgangen av året.