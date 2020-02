MYE KAOS: Norske Solveig Paulsen beskriver en situasjon på flyplassen i Las Palmas med fortsatt mye kaos og forvirring. Foto: PRIVAT

Sandfaste turister på Kanariøyene: – Mange som venter

Situasjonen for strandfaste turister på Gran Canaria er fortsatt kaotisk, sier Solveig Paulsen (33) til VG. SAS og Norwegian opplyser at de har oversikt over alle sine passasjerer.

– Mange som venter. Kaos. Forvirring, spesielt hos eldre. Fortvilte barnefamilier.

Slik beskriver norske Solveig Paulsen (33) situasjonen på flyplassen i Las Palmas onsdag kveld. Paulsen som er gravid i sjuende måned fortalte VG tirsdag at «nå begynte det å haste med å komme hjem».

– Det er fælt å se på. Vi kommer oss nå til København på grunn av graviditet, sammen med barnefamilier, skriver hun i en SMS til VG onsdag kveld.

GRAVID: Solveig Paulsen og ektemannen kom med et fly til København onsdag kveld.

Både SAS og Norwegian opplyser til VG at de har oversikt og kontroll på sine passasjerer.

– Vi har noen fly som har stått på flyplassen i Las Palmas under sandstormen og som venter på å bli godkjent. I den forbindelsen er det blitt forsinkelser på et fly som skulle frakte 141 passasjerer hjem onsdag. For å være på den sikre siden har vi sendt et tomt fly ned for å få dem hjem torsdag. Disse passasjerene er nå innlosjert på hotell, opplyser presseansvarlig i SAS, John Eckhoff til VG.

Han forteller videre at den siste beskjeden han har fått er at alle passasjerer fra helgens flyvninger nå er booket om og at de siste kommer hjem torsdag.

– Men dette gjelder bare de som har kjøpt sin reise direkte fra oss. Charterturistene må forholde seg til reiseselskapet sitt, presiserer Eckhoff.

Pressetalsmann Christer Baardsen i Norwegian opplyser til VG at alle flyselskapets passasjer som var igjen på Kanariøyene som følge av sandstormene i helgen, nå er på vei hjem.

– De siste ankommer Oslo lufthavn i en innleid 747 i fire-tiden natt til torsdag. Flyet har med seg 207 passasjerer. Noen av disse skal i morgen videre til Keflavik og München, sier Christer Baardsen

Publisert: 27.02.20 kl. 02:17

