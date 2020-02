AVTROPPENDE STATSSEKRETÆR: John Rood i det amerikanske forsvarsdepartementet. Foto: Petr David Josek / AP

Pentagon-topp sparket av Trump

John Rood advarte forsvarsministeren mot å holde tilbake militærhjelp til Ukraina. Onsdag leverte han sin oppsigelse etter at presidenten ba om det.

Det skriver CNN, som skriver at de har fått tilgang på en kopi av oppsigelsesbrevet. Rood hadde ifølge mediehusets kilder mistet støtte blant toppledelsen for nasjonal sikkerhet, og ha vært uenig med administrasjonen i flere kjernesaker.

Presidenten selv tok til Twitter for å takke Rood for hans tjeneste for landet. Samtidig delte han en artikkel fra Bloomberg News, som antyder at Rood ble presset ut på grunn av manglende tillit.

Advarte forsvarsministeren

Blant annet skal den avtroppende statssekretæren, ifølge CNNs kilder, ha en annen oppfatning enn Trump-administrasjonen på områder som Afghanistan og Ukraina.

I en e-post datert timer etter den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president 25. juli i fjor, advarer Rood forsvarsministeren mot å holde igjen de drøyt 3,6 milliarder kronene i militær bistand.

Han var også tjenestemannen som gikk god for at arbeidet som ukrainske myndigheter hadde lagt ned mot korrupsjon, var godt nok til å rettferdiggjøre at bistanden som Kongressen hadde godkjent, kunne frigis.

Flere tjenestemenn sparket

At Trump holdt tilbake militærbistanden, var et sentralt punkt i riksrettssaken mot ham i Kongressen.

Rood er ikke den første tjenestemannen som blir sparket etter at saken ble avsluttet.

Alexander Vindman og Gordon Sondland, to sentrale vitner i riksrettshøringen, ble avskjediget to dager etter at Trump ble frikjent i Senatet.

