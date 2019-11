BEKJENT: Her er mannen som vervet Frode Berg ble vervet av på vei ut fra Akershus festning i 2018. Foto: Tore Kristiansen og Hallgeir Vågenes

Frode Berg ville trekke seg to dager før han ble tatt

Ved gaten på Gardermoen vurderte Berg å avbryte den skjebnesvangre reisen til Moskva 3. desember 2017.

– Jeg følte noe sterkt innvendig at det her, det skulle jeg ikke gjøre, sier Frode Berg til VG.

– Jeg satt utenfor innsjekkingen på Gardermoen for å ta kveldsflyet til Moskva. Jeg husker så godt den kvelden at jeg satt og vurderte å avbryte. Selv etter at jeg hadde sjekket inn og kommet gjennom passkontrollen, så holdt jeg på å gå ut igjen. Fordi da hadde jeg kommet så langt at det her var ikke noe godt, sier Berg.

To dager senere, tirsdag 5. desember, klokken 12.50 ble han pågrepet utenfor hotellet han hadde bodde på i sentrum av Moskva.















Startet som «vennetjeneste»

Det var i 2014 at Frode Berg sier han ble oppsøkt av en person han hadde tillit til og stolte på. Han hevder at det hele skal ha startet som en vennetjeneste.

– Han spurte om jeg kunne gjøre ham en tjeneste neste gang jeg reiste til Russland. Jeg visste at han hadde en tilknytning til E-tjenesten, men det hele har blitt fremstilt som noe mer uskyldig overfor meg. Uten å tenke mer på det, sa jeg ja til å bistå ham, sa Berg på tirsdagens pressekonferanse.

Berg sier han gjennomførte fem slike turer for E-tjenesten som kurer med konvolutter med penger og minnebrikker. På en av turene var han i St. Petersburg på oppdrag for UD.

– Hvor mange ganger prøvde du å si stopp?

– To ganger, sier Berg.









Ververen på Akershus festning

Mannen i femtiårene som skal ha vervet Frode Berg i 2014, blir av folk som kjenner ham beskrevet som en person som i lang tid har jobbet med etterretning rettet mot Russland. Han skal snakke russisk, og skal også ha engasjert seg i kulturelt norsk-russisk samarbeid i nordområdene.

Han skal ha holdt en lav profil når det gjaldt sin kontakt med Frode Berg. En gang de tilfeldigvis møttes på gaten i Oslo, skal han ifølge VGs opplysninger ha gått rett forbi Berg som forsøkte å hilse.

VG sporet opp mannen i forbindelse med hans arbeidsplass i Oslo i 2018, som har vært lokalisert ved Akershus festning. Vi stoppet han den gang bare 50 meter fra hotellet der Frode Berg fikk sine instruksjoner av E-tjenesten før sine reiser til Russland.

– Jeg er journalist i VG og vi lager en sak om Frode Berg.

– Javel.

– Og om hvilken rolle du hadde med å koble Berg med E-tjenesten.

– Jaha. Det har jeg ingen kommentar til. Har du fulgt etter meg? Sikkert, sier han og forlater samtalen før VG rekker å stille flere spørsmål.

Ververen hadde før det et aktivt reisemønster til og fra Nord-Norge og til land Norge samarbeider tett med når det gjelder etterretning rettet mot Russland.

I forbindelse med Frode Bergs hjemkomst, har VG på nytt kontaktet mannen som vervet Frode Berg. Han har ikke svart på våre meldinger.

– Jeg har stolt på de folkene

Frode Berg har kommet med ramsalt kritikk av E-tjenesten etter at han kom tilbake til Norge. På pressekonferansen tirsdag kveld sa han rett ut at de «dummet seg ut» i denne saken.

– Du har vært tydelig på at du ble presset til å gjennomføre dette siste oppdraget. Hvordan foregikk dette presset vil du si?

– Jeg forteller ikke noe inngående på den biten, men de sa at det var utrolig viktig for dem. At jeg hadde gjort det før, kjente til Russland og at det var så fint når jeg dro dit. Det gikk så greit, alt gikk greit for dem, påsto han, sier Berg til VG.

– Men følte du at du ble ivaretatt av E-tjenesten på noe vis?

– Det er noe som heter at en spion vender aldri tilbake til det samme plassen to ganger. Det var jeg sikker på at de tjenestene der var klar over. Det var jo også med i vurderingen på hvorfor jeg fortsatte. Jeg har stolt på de folkene, avslutter Berg.

Publisert: 22.11.19 kl. 09:33

