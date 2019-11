Se dokumentar: Mopedbandene som herjer i gatene

Mopedkriminalitet herjer i Storbritannia, men både politi og andre bruker nye og halsbrekkende metoder for å stoppe gjengene. MC-budet Omar har havnet i en krig på to hjul med bandene.

Nå nettopp

VG har kun rettigheter til å vise «Bike Gangs: The Hunters and The Hunted» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.