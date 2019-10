VENTE: Demonstranter både for og mot brexit må vente enda lenger før de får vite hva som skjer med Storbritannias utgang av EU. Foto: Henry Nicholls / X06612

EU gir britene ny utsettelse

I dag godttok EU tre-måneders fleksibel brexit-utsettelse.

Samtidig gjør statsminister Boris Johnson det kan kan for å få til et nyvalg, etter at han ble tvunget til å søke om utsettelsen han lovet å aldri be om, da parlamentet nektet å godta hans tidsplan for å få skilsmisseavtalen gjennom. Like før 10.30 mandag, tvitret EU-president Donald Tusk at utsettelseavtalen var godkjent av de 27 EU medlemmene.

Bare tre dager før brexit-deadline torsdag ved midnatt, har ikke britiske politikere klart å enes om hvordan og når landet skal forlate EU.

BBC skriver at avtaleutkastet om utsettelse som ble vist de 27 medlemslandene i dag, inneholder tre mulige brexit-datoer: 30. november, 31.desember og 31. januar. Det betyr at avtalen åpner for en tidligere brexit hvis parlamentet godkjenner skilsmisseavtalen før 31. januar 2020. I følge The Guardian er det første gang konkrete datoer er nevnt i avtalen.

PAUSE: Boris Johnson må vente på parlamentets gjennomgang av skilsmisseavtalen med EU. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Den skal også inneholde en klausul om at skilsmisseavtalen ikke kan reforhandles i fremtiden.

I følge den foreslåtte avtalen skal EU også ha rett til å møtes i utsettelseperioden uten Storbritannia, for å diskutere sine fremtidsplaner.

Boris Johnson er etter loven tvunget til å akseptere utsettelsen.

Før helgen stod Frankrike alene om å ikke ville godta en utsettelse. EU-kommisjonens president Donald Tusk skal ha jobbet hardt i helgen for å overbevise særlig franskmennene om at de måtte stemme for en utsettelse. Ett av argumentene skal ha vært at EU måtte unngå å bli trukket inn i den opphetede brexit debattene i Storbritannia.

HELGEJOBBING: EU-president Donald Tusk har måtte jobbe hardt i helgen for å overbevise franskmennene om å stemme for en brexit-utsettelse. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Lysere utsikter til nyvalg har bidratt til å overbevise franskmennene, opplyste en talsmann for den franske regjeringen til The Guardian. Det samme har det faktum at avtalen ikke kan reforhandles i fremtiden, og at EU kan fortsette sitt normale liv og planlegging uten Storbritannia.

I løpet av helgen har Liberaldemokratene og Det skotske nasjonalistpartiet gått med på å signere en avtale om at de vil støtte et nyvalg i desember.

Johnson ber nå parlamentet godta nyvalg 12. desember, mot at de har fått mer tid på å gå gjennom den fremforhandlede skilsmisseavtalen med EU.

Han trenger stemmene fra to tredeler av parlamentets 650 medlemmer for å få gjennom et nyvalg. Avstemningen er ventet senere i dag.

