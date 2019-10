Le Minh Tuan er faren til 30-åringen Le Van Ha, som fryktes å være blant de 39 menneskene som døde i lastebilen. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Frykter sønnen døde i lastebiltragedien i Storbritannia: – Han ville bare forsørge familien sin

Totalt er fem personer mistenkt for å ha noe med lastebiltragedien å gjøre. Flere familier frykter at deres slektninger er blant de døde. Dette er historiene deres.

Tre irske personer ble fredag pågrepet i forbindelse med at 39 mennesker ble funnet døde i en lastebil.

I dag ble de løslatt mot kausjon.

De pågrepne er en kvinne og mann på 38 år fra England. Den tredje er en 46 år gammel mann fra Nord-Irland.

Alle tre har blitt avhørt under mistanke om medvirkning til menneskesmugling og uaktsomt drap.

«Vi vil be publikum og mediene om ikke å spekulere med tanke på kausjonen til disse menneskene eller identiteten deres» skriver politiet i Essex på sine egne hjemmesider.

De opplyser om at den engelske mannen og kvinnen er løslatt kausjon til 11. november, mens mannen fra Nord-Irland har fått kausjon til 13. november.

Mann i tyveårene arrestert

Fra før er en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland mistenkt i saken. Han ble arrestert onsdag, pågrepet da politiet først kom til åstedet.

På Essex-politiets nettside skriver de at han skal møte i retten mandag 28. oktober. Han er siktet for uaktsomt drap på 39 personer, medvirkning til menneskesmugling, medvirkning til ulovlig innvandring og hvitvasking.

Irish Times skriver søndag at britisk politi er ventet å dra til Irland de kommende dagene for å avhøre en mann som ble arrestert lørdag på havnen i Dublin.

Dette skal dreie seg om en annen mann.

Avisen skriver at den mistenkte er fra Nord-Irland og er i tyveårene. Han skal ha blitt arrestert av Irsk politi mens han gikk ut fra lastebilen sin på en ferge. Ifølge avisen er politiet i Essex interessert i å vite om han er personen som transporterte traileren til den belgiske havnen i Zeebrugge.

Etterforskere har ifølge RTE bekreftet at lastebil-containeren ankom med ferge fra Zeebrugge i Belgia, og at førerdelen av lastebilen kom fra Nord-Irland.

Familier frykter at slektninger er døde

Ifølge NTB skriver Nyhetsnettsiden VNExpress at politiet i Nghe An-provinsen deltar i innsamlingen av DNA- prøver for å identifisere ofrene, og at 24 vietnamesiske familier så langt har kontaktet lokale myndigheter for å melde slektninger savnet.

Nedenfor kan du lese noen av deres historier.

Mistet jobben, søkte lykken i Europa

Tuan Le Minh er faren til 30 år gamle Ha Le Van.

Tuan bor i Nghe An provinsen i Vietnam. I et intervju med The Guardian sier han at han sist snakket med sønnen sin i en kort telefonsamtale mandag. Da fortalte sønnen at han hadde kommet til Frankrike og at han var på vei inn i en bil som skulle til England.

FRYKTER AT SØNNEN ER DØD: Le Minh Tuan er faren til 30-åringen Le Van Ha, som fryktes å være blant de 39 menneskene som døde i lastebilen. Her står han gråtende med Ha’s sønn, og ditt barnebarn utenfor deres hus i Nghe An-provinsen. Dette bildet ble tatt 27. oktober 2019. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

I juli dro sønnen fra hjemmet sitt, først med fly til den vietnamesiske byen Ho Chi Minh, så videre til Malaysia, Tyrkia, Hellas og til slutt Frankrike.

– Han ville bare forsørge familien sin, sier faren til The Guardian.

Ha Le Van hadde to sønner. En på tre måneder og en på fem år. Etter å ha mistet jobben sin og hørt om venner i utlandet som hadde fremgang, bestemte han seg for å dra til Europa.

MULOG OFFER: Dette bildet av Le Van Ha står ved et alter i huset hans i Nghe An-provinsen. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

The Guardian skriver også at han lånte enorme summer for å betale smuglere.

Ifølge avisen var han blant fire mennesker fra kommunen som skal ha gått om bord i lastebilen i Frankrike. Politiet skal ha besøkt Ha’s foreldre for å samle inn DNA-prøver.

Slektninger i England skulle plukke ham opp

Thuong Hoang Thi er kona til Dinh Tu Nguyen som fryktes å være en av dem som døde i lastebilen. Han skal ifølge Irish Times ha mistet jobben sin i Tyskland, der han skal ha jobbet ulovlig. For noen måneder siden skal han ha spurt konen om hjelp til å få tak i penger så han kunne dra til England.

Irish Times skriver at hun sa til Reuters at hun mistet kontakt med ham 21 oktober.

Nguyens far har ifølge avisen sagt at slektninger i England sa at han var i lastebilen og at de skulle plukke ham opp.









An image of Nguyen Dinh Tu, a Vietnamese suspected to be among dead victims found in a lorry in Britain, is seen at a table at his home in Nghe An province, Vietnam October 26, 2019. REUTERS/Kham NO RESALES NO ARCHIVES

Foreldre fikk melding om at hun ikke kunne puste

26-år gamle Thi Tra My Pham sendte foreldrene sine en tekstmelding tirsdag.

I tekstmeldingen sto det at utenlandsturen gikk galt, at hun ikke fikk puste og var i ferd med å dø.

Foreldrene til den 26 år gamle vietnamesiske kvinnen Pham Thi Tra My har fortalt at de ikke har hørt fra henne siden hun sendte dem meldingen, skriver BBC.

BER: En kvinne ber ved alteret og bildet av Pham Thi Tra My i hennes hjem i Ha Tinh provinsen i Vietnam. Foto: Nguyen Huy Kham / X01568

Faren til 20 år gamle Dình Luong Nguyen sier til nyhetsbyrået AP at han ikke har greid å få tak i sønnen siden forrige uke. Sønnen skal da ha fortalt faren at han sluttet seg til en gruppe i Paris som forsøkte å ta seg til Storbritannia.

Han skal ha bodd ulovlig i Frankrike siden 2018.

Faren, Dinh Gia Nguyen, sier til Daily Mail at han ville betale 14.000 dollar for reisen og at han planla å jobbe i en neglesalong i Storbritannia.

For flere dager siden skal faren ha fått en telefon fra en vietnamesisk mann som sa: «Vær så snill å ha sympati, noe uventet skjedde». Det skal han ha sagt til AFP, ifølge Daily Mail.

Faren sier det virket som om sønnen var i lastebilen.

BESTEMOR: Anna Tran Thi Giao, bestemoren til vietnamesiske Joseph Nguyen Dinh Luong. Foto: KHAM / Reuters

– Sende hjem penger var det eneste valget

19 år gamle Anna Bui Thi Nhung fra Vietnam skal ha betalt en agent over 10.000 dollar med et håp om å dra til England for å jobbe som negletekniker. Daily Mail skriver at familien hørte fra en venn som bor i England, at hun var en av ofrene.

Avisen skriver også at hun 21. oktober skrev et innlegg på Facebook hvor det sto skrevet:

«Being grown up means having to hide your sadness in the dark, and keeping a smile on your face».

Familien har sagt at hun først dro til Kina, før hun dro videre til Tyskland og deretter Belgia. Faren hennes døde av kreft for noen år siden, og moren kan ikke jobbe på grunn av problemer med helsen.

Onkelen hennes sier til Daily Mail at hun ikke hadde kvalifikasjonene til å få en god jobb som var godt betalt.

– Å dra utenlands og sende hjem penger var det eneste valget.

SAVNET: En slektning ser på et bilde av Anna Bui Thi Nhung. Foto: KHAM / X01568

Prest: familier fortalt at de har fått refusjon fra smuglere

Den lokale presten Anton Dang Huu Nam ledet en minnestund i kirken hans lørdag kveld.

The Guardian skriver at han sier at 35 av de 39 døde var fra Nghe An provinsen. Han sier at de fleste av dem dro gjennom Kina hvor de fikk falske pass.

Noen av familiene har fortalt at de fikk refusjon fra menneskesmuglerne.

Samler inn DNA-prøver

Ingen ofre er foreløpig identifisert. I containeren var det 31 menn og åtte kvinner. Ofrene ble funnet i kjølevognen på et industriområde i Sør-England natt til onsdag.

NTB skriver søndag at myndighetene i Vietnam samler inn DNA-prøver fra familier som frykter at de har slektninger blant de 39 døde som ble funnet i en lastebil i Storbritannia.

– Vi har begynt å samle inn hår- og blodprøver fra familiene til de antatte ofrene, sier en tjenestemann til AFP.

