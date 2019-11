AL-HOL: I denne leiren befinner det seg over 10.000 IS-tilknyttede kvinner og barn fra land utenfor Irak og Syria. Bildet er tatt av VG en uke før den tyrkiske offensiven. Foto: Harald Henden, VG

Ny rapport: Slik har IS-kvinner rømt siden Tyrkia-angrepet

BEIRUT (VG) Flere europeiske IS-tilknyttede kvinner som har rømt fra leire i Syria den siste tiden, forsøker nå desperat å finne en vei tilbake til Europa. En ny rapport går gjennom de kaotiske konsekvensene av den tyrkiske offensiven i leirene der de utenlandske kvinnene befinner seg.

Det var sent på kvelden den 8. oktober, bare noen timer før Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga klarsignal til å angripe kurderne på den andre siden av grensen, i Syria.

– Hvis Tyrkia angriper vil spesial- og elitestyrkene som nå bevarer sikkerheten ved IS-leirene og fengslene, flytte seg til frontlinjen, sa en av de politiske topplederne i den kurdiskkontrollerte delen av Syria, Alder Xelil, til VG.

Han sa videre:

– Beskyttelsen av fengslene og leirene vil bli svakere, kvaliteten på vaktholdet vil gå ned, og antall vakter vil bli redusert. Leirene og fengslene vil bli nedprioritert.

Dramatiske konsekvenser

Nå har det snart gått en måned siden NATO-landet Tyrkia startet prosessen med å opprette det de omtalte som «en trygg sone» inne i Syria. I realiteten var prosessen et svært omstridt og blodig angrep på den kurdiske militsen og sivile i nordlige Syria.

Konsekvensene har vært dramatiske: I løpet av den korte perioden er sivile drept og skadet, over hundre tusen mennesker er internt fordrevet, flere tusen har flyktet over grensen til Irak, og Russland og deres allierte i det syriske regimet har fått mer makt på bekostning av kurderne.

les også Amnesty: Tyrkia tvinger syrere tilbake til «sikker sone»

En annen dramatisk konsekvens er manglende sikkerhet i leire for IS-tilknyttede familier, som i den beryktede al-Hol-leiren, der fire norske kvinner sitter med sine barn.

I en ny rapport publisert av Rojava Information Center, som er tett tilknyttet de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria, og som VG har fått tilsendt, listes opp rømningsforsøk og rømninger i de mye omtalte leirene.

«Den tyrkiske invasjonen trigget en rekke utbrudd av vold inne i leirene som følge av et minsket antall sikkerhetsstyrker til stede. Samtidig har situasjonen også blitt verre som følge av en generell økning i IS-aktivitet grunnet destabilisering i regionen, og færre gjennomførte anti-terroroperasjoner» står det i rapporten.

TIL FRONTEN: En sikkerhetsvakt i al-Hol-leiren en uke før den tyrkiske offensiven. Mange slike spesialsoldater ble flyttet til fronten da Tyrkia angrep. Foto: Harald Henden, VG

Al-Hol-leiren: 46 kvinner med 56 barn rømte

Den oppsummerende rapporten hevder at sikkerhetssituasjonen i al-Hol-leiren er betydelig svekket som følge av Tyrkias invasjon. Mange internasjonale hjelpeorganisasjoner har avbrutt sitt arbeid der, og mange av kvinnene i leiren har utnyttet kaoset til å forsøke å rømme:

9. oktober: På den første dagen av det tyrkiske offensiven, angrep IS-tilknyttede kvinner i leiren sikkerhetsvakter, tente på telt og forsøkte å rømme.

11. oktober: IS-tilknyttede kvinner i leiren angrep sikkerhetsvakter, tente på telt og forsøkte å rømme.

15. oktober: Flere IS-tilknyttede familier klarte å rømme, men ble raskt pågrepet igjen.

18. oktober: 14 IS-tilknyttede kvinner og deres til sammen 21 barn rømte, men ble raskt pågrepet igjen. Kvinnene, som var fra Irak og Syria, skal ha sagt at de ønsket å «bli med i krigen mot kurderne» og returnere til Baghouz, den siste landsbyen IS kontrollerte i Syria.

20. oktober: 46 IS-tilknyttede kvinner og 56 av deres barn rømte fra leiren, men også de ble pågrepet igjen senere.

23. oktober: En IS-tilknyttet kvinne forsøkte å drepe en annen kvinne i leiren, men sikkerhetsstyrker stanset forsøket.

FRA HELE VERDEN: Bilde tatt av VG i den internasjonale delen av al-Hol-leiren en uke før den tyrkiske offensiven i Syria. Foto: Harald Henden, VG

Ain-Issa-leiren:

13. oktober: Bombing av Tyrkia i nærheten av leiren forårsaket panikk og masserømning av IS-tilknyttede familier. Tilsammen 785 mennesker rømte, noen få ble senere pågrepet.

14. oktober: Kamper mellom sikkerhetsstyrker og IS-elementer inne i leiren, mens kaoset etter rømningen dagen før fortsatte.

15. oktober: Opptøyer i leiren, branner startet av IS-tilknyttede kvinner sprer seg. Sikkerhetsstyrkene mister kontroll og flere rømmer.

16. oktober: Kamper mellom sikkerhetsstyrkene og IS-elementer i leiren. Flere familier rømmer, mens franske myndigheter bekrefter at ni IS-tilknyttede kvinner har rømt fra leiren.

17. oktober: Rundt 50 russiske IS-kvinner skal ha rømt og forsøkt å ta seg i retning av den tyrkiske grensen.

24. oktober: Sikkerhetsstyrker arresterer fem IS-kvinner som sammen med 18 barn forsøkte å ta seg mot den irakiske grensen mot øst. Kvinnene var tyske, tyrkiske og usbekiske.

30. oktober: To belgiske IS-tilknyttede kvinner , som hadde rømt fra Ain-Issa-leiren, skal ha dukket opp i tyrkisk-kontrollerte områder av Syria.

OVERFYLT: Al-Hol-leiren i nordøstlige Syria har hatt langt lavere sikkerhet etter den tyrkiske offensiven. Foto: Harald Henden, VG

Europeiske kvinner forsøker å komme seg hjem

Den siste uken har det kommet nyheter om kvinner fra Europa som har rømt fra leirene i Syria, og som nå forsøker å komme seg ut.

To nederlandske kvinner, som skal ha rømt fra al-Hol-leiren i forkant av den tyrkiske offensiven, dukket nylig opp med sine tre barn på den nederlandske ambassaden i Tyrkias hovedstad Ankara. Det er foreløpig uklart om kvinnene vil bli tatt tilbake til Nederland. En av kvinnene har blitt fratatt sitt statsborgerskap etter at hun reiste til Syria.

En irsk kvinne som har rømt fra Ain-Issa-leiren skal nå befinne seg i områder av de tyrkisk-støttede militsene i Syria. Det skal nå være iverksatt en operasjon av irske myndigheter for å hente kvinnen ut av krigssonen.

Norsk kvinnes advokat: - Bursdag i frykt

I al-Hol-leiren befinner det seg fire norske kvinner og deres barn. Blant dem, en syk gutt som VG har omtalt i en rekke artikler. Tirsdag var det guttens bursdag.

Tirsdag snakket VG med den norske kvinnens advokat om den siste utviklingen i nordøstlige Syria.

– I dag fyller den alvorlig syke gutten fem år i denne leiren. Mor forsøker gjøre sitt beste for de to små barna sine, men leirsituasjonen gjør at det blir en bursdag i frykt og desperasjon, sier advokat Nils Christian Nordhus.

Han fortsetter:

– Bursdagsbarnet vil dø som barn om ikke han og moren hentes ut og får spesialisert helsehjelp i Norge. I al-Hol-leiren har hundrevis av barn dødd på under ett år, og vi arbeider intenst for å sikre at ikke den alvorlig syke norske gutten blir en del av dødsstatistikken.

UD: - Hele tiden bekymret

VG har sendt opplysningene fra rapporten til Utenriksdepartementet. Statssekretær Jens Frølich Holte sier de følger den uoversiktlige utviklingen tett.

- Særlig følger vi hvordan utviklingen påvirker situasjonen i leirene der personer med tilknytning til ISIL (IS) holdes.

Statssekretæren mener UD har gitt høy prioritert til arbeidet «med å forsøke å bistå norske borgere i området som har bedt om konsulær bistand».

– Regjeringen har hele tiden vært bekymret for situasjonen til barn av norske borgere som er internert i Syria. Av hensyn til sikkerheten for de berørte, kommer vi ikke til å si noe om eventuelt pågående arbeid, sier han.

