Kun én norsk kvinne ønsker bistand i Syria

Debatten om de norske IS-kvinnene og deres barn, handler i praksis om kun én kvinne og to små barn.

Per nå er det kun én kvinne som ønsker såkalt konsulær bistand fra Utenriksdepartementet (UD). Tidligere har to kvinner bedt om bistand, får VG bekreftet fra UD.

– To norske borgere har tatt kontakt med utenrikstjenesten gjennom en tredjepart, og bedt om konsulær bistand, bekrefter kommunikasjonssjef i UD, Trude Måseide til VG.

Men én av disse to kvinnene, Aisha Shazadi Kausar (28), sier i et intervju med NRK at hun ikke vil ha hjelp fra Norge. Hun ønsker nå å rømme fra IS-leiren al-Roj i Syria.

– Jeg har forberedt en nødbag til meg og min sønn. Jeg har pakket ned de mest essensielle tingene som kan være nyttig hvis man er på rømmen eller må flykte, sier Kausar til NRK.

I fjor skrev 28-åringen et brev til norske myndigheter der hun ba om hjelp til å komme til Norge. Nå sier Kausar at hun likevel ikke vil tilbake, og at hun angrer på brevet til UD.

– Brevet ble skrevet i hui og hast og i desperasjon. Jeg forventer ikke noe hjelp fra norske myndigheter. Jeg ønsker heller ikke å bidra til prosessen om å få oss nordmenn returnert til Norge, sier Kausar.

Totalt er det fem norske kvinner og seks norske barn som befinner seg i interneringsleirer i Syria. Men per nå er det altså kun én av disse kvinnene, en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne fra Oslo, som aktivt ber UD om å hjelpe henne hjem.

Kvinnen er internert i leiren al-Hol. Hun har to små barn, der det ene barnet er alvorlig syk. Moren vil ikke gi barna fra seg, noe UD så langt har satt som krav for at de skal kunne hentes hjem.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på tre og fem år befinner seg i leiren al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

