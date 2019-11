MÅTTE SVARE: Underveis i høringen svarte Yovanovitch på Twitter-meldingen fra Trump. Hun syntes ikke det han skrev stemte overens med virkeligheten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Reagerer på Trump-tweet: – Personlig angrep på vitnet

Underveis i riksrettshøringen smalt president Donald Trump til mot USAs tidligere ambassadør. Dette har ført til flere reaksjoner fra flere kanter.

Oppdatert nå nettopp







I et dramatisk vitnemål fredag fortalte eks-ambassadøren Marie Yovanovitch blant annet at hun ble «knust og sjokkert» etter å ha lest referatet fra den mye omtalte Ukraina-samtalen.

Hun er det tredje vitnet som møter i de TV-sendte riksrettshøringene som begynte denne uken.

Les også: Dette må du vite om riksretthøringen

Samtidig som høringen pågikk langet USAs president ut mot den tidligere ambassadøren på Twitter:

– Hvor enn Marie Yovanovitch dro, gikk det galt. Hun begynte i Somalia, hvordan gikk det? Deretter spoler vi raskt fremover til Ukraina, hvor den nye presidenten snakket ufordelaktig om henne i min andre telefonsamtale med ham. Det er en presidents absolutte rett å utnevne en ambassadør.

Underveis i høringen fikk Yovanovitch svare på anklagene om at hun har gjort ting verre der hun har vært.

– Jeg tror ikke jeg har slik makt. Der jeg har jobbet gjennom årene tror jeg at jeg og andre gjort det bedre for USA og landet jeg har jobbet i, svarte hun.

Hun sa videre at hun følte meldingen fra presidenten var til for å skremme henne, og det hele har fått flere til å reagere.

Tidligere statsadvokat Elie Honig mener presidentens Twitter-angrep er et klassisk forsøk på å skremme vitnet, skriver CNN.

– Tweeten er et direkte personlig angrep på dette vitne som helt klart er relatert til hennes vitnesbyrd mens hun vitner.

Syv Trump-tilhengere Derfor tar Demokratene feil om riksrett

Demokraten Peter Welch mener at det mest oppsiktsvekkende fra fredagens høring er det han kaller presidentens trusler.

– Det er bare en enorm mengde trusler som kommer fra presidenten, sier han til kanalen.

Møter intern motstand

Men det er ikke bare Demokratene som reagerer, også blant presidentens partifeller møter Trump motstand.

Scott Wong, som jobber for The Hill, skriver nemlig på Twitter at Republikanernes kongressmann fra Texas, Mike Conaway, skal ha sagt at Trumps tvitring mot et vitne ikke er noe han ville gjort.

Han vil derimot ikke svare på om det er et forsøk på å skremme vitnet.

Riksrett-saken mot Trump: Dragkamp om Bidens sønn

Også republikaneren Elise Stefanik, som var svært aktiv under høringen og kritiserte topp-demokraten Adam Schliff, misliker Trumps Twitter-melding.

– Jeg er uenig i tweeten. Jeg mener ambassadør Yovanovitch er en offentlig ansatt, som mange av våre offentlig ansatte i utenlandstjeneste, sier hun.

I tillegg vil Demokratenes Eric Swalwell vurdere om de skal innlemme presidentens angrep i riksrettshøringen, skriver The Guardian.

Les også: Advokat frykter for varslerens sikkerhet

Trump trekker frem ytringsfriheten

Trump på sin side benekter påstandene om at han har prøvd å skremme vitnet.

– Jeg mener ikke det i det hele tatt. Jeg har retten til å snakke; jeg har ytringsfrihet, akkurat som alle andre mennesker har, sier han til journalister utenfor Det hvite hus, før han kaller høringen en «skam» og «en flause for vår nasjon».

Videre angriper han – igjen – Adam Schiff, som er demokratenes formann i etterretningskomiteen.

Les kommentaren: Snakk med Rudy. Han vet.

BLIR KRITISERT: Adam Schliff (til venstre) får passet påskrevet av Trump. Her fra riksrettshøringen fredag. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Manipulering er når en type som upålitelige Schiff ikke lar oss ha advokater, sier han videre.

Republikanerne har ikke fått lov til å ha advokater på vitneforklaringene, som antagelig er det Trump viser til.

Republikaneren Lee Zeldin benyttet muligheten under høringen til å slå tilbake mot dem som mener Trump har skremt og prøvd å påvirke Yovanovitch.

– Nei, jeg tror presidenten ønsker å forsikre seg om at hele historien kommer ut for den amerikanske befolkningen.

Han sier videre at Yovanovitch ikke ville visst om tweeten dersom Schiff ikke hadde vist den til henne.

Publisert: 16.11.19 kl. 01:50 Oppdatert: 16.11.19 kl. 02:13







Mer om