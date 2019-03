Det britiske Underhuset vedtok mandag at de skal holde «indikative avstemninger» over alternativer til statsminister Theresa Mays (midten) brexitavtale. Foto: Det britiske Parlamentet / Mark Duffy / AP / NTB scanpix

Underhuset tar mer kontroll over brexitprosessen: Tre ministre trekker seg

Tre juniorministre har ifølge Sky News trukket seg etter at Det britiske Underhuset vedtok at parlamentarikerne skal stemme over alternativer til Theresa Mays brexitavtale.

NTB

Ved å si ja til et endringsforslag i brexitprosessen vedtok de britiske folkevalgte at de skal holde flere indikative avstemninger om alternativer til brexit. Disse avstemningene skal etter planen holdes onsdag.

De nye avstemningene lå i ett av flere endringsforslag det ble stemt over mandag kveld. Forslaget ble vedtatt med 329 stemmer mot 302.

30 parlamentsmedlemmer fra torypartiet stem imot, inkludert de tre juniorministrene Richard Harrington, Alistair Burt og Steve Brine, skriver BBC.

Ved å si ja til det såkalte endringsforslag F mandag, har parlamentarikerne tatt mer kontroll over brexitprosessen og gitt seg selv retten til å stemme over andre alternativer enn statsminister Mays upopulære utmeldingsavtale med EU .

Noe av det politikerne i Westminster kan velge å si sin mening om senere i uken, er om Storbritannia skal stanse hele brexitprosessen og forbli i EU. Parlamentet har allerede sagt nei til Mays avtale to ganger, og Underhusets leder John Bercow har vist til en århundregammel prosedyreregel og sagt at statsministeren ikke får legge fram avtalen enda en gang med mindre det er vesentlige endringer i den.

Førstkommende fredag er det to år siden britene utløste artikkel 50 om utmelding av EU og i utgangspunktet er det den dagen britenes medlemskap i unionen opphører. EU har sagt ja til en utsettelse til mai, på betingelse av at regjeringen får avtalen godkjent i Parlamentet. Blir det ingen utsettelse og ingen avtale, risikerer britene en såkalt hard brexit innen uken er omme.

26.03.19 00:09