arrow-left













arrow-right expand-left

Slik ser det ut på innsiden av Notre-Dame

Innsiden av den ikoniske katedralen har fått store skader etter katastrofebrannen.

Oppdatert nå nettopp







Den 850 år gamle, gotiske bygningen trekker 13 millioner mennesker årlig. Mandag fikk de besøkende en brå slutt på kulturopplevelsen, da de måtte evakueres på grunn av storbrannen som brøt ut.

Bilder tatt under brannen, som herjet i over åtte timer før brannvesenet fikk kontroll, viser store ødeleggelser inne i katedralen.

De unike glassmaleriene og treskulpturer av Jesus fra 1200-tallet er de fremste kunstverkene ekspertene frykter kan ha gått tapt.

Les også: Varslet i forrige uke: – Kan kollapse innen ti år

Paris ’ borgermester Anne Hidalgo skriver i en Twittermelding natt til tirsdag at flere viktige gjenstander er reddet ut takket være innsatsen til arbeiderne på stedet.

Blant gjenstandene som skal være reddet er tornekronen og et hellig klesplagg båret av kong Ludvig IX på 1200-tallet.

Frankrikes president Emmanuel Macron lover at Notre-Dame skal gjenoppbygges, og vil be om internasjonal hjelp for å få det gjort. En internasjonal innsamlingsaksjon vil ifølge Macron lanseres allerede tirsdag.

Den franske milliardæren François-Henri Pinault varslet kort tid etter at han donerer 100 millioner euro til gjenoppbyggingen. Summen tilsvarer 960 millioner kroner i dagens kronekurs.

Følg VGs direktesending her:

Publisert: 16.04.19 kl. 08:04 Oppdatert: 16.04.19 kl. 08:19