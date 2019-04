FENGSEL: Bildet er fra en koloni utenfor byen Krasnojarsk i Sibir. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Frode Berg er dømt til 14 år i russisk fengselskoloni – slik er de brutale forholdene

De kalles ikke lenger for GULag, slik tilfellet var i Josef Stalins Sovjetunionen, men heller ikke Vladimir Putins fengselskolonier er noen hvilehjem. For å si det forsiktig.

Tirsdag ble Frode Berg (63) dømt for spionasje av en domstol i Moskva. Straffen ble satt til 14 år i en russisk fengselskoloni. Selv om både Sibir og republikken Mordovia har blitt nevnt som mulige destinasjoner, er det foreløpig uklart hvor man planlegger å sende nordmannen.

Det vi vet er at dersom han ender opp i en slik koloni risikerer han å ha et brutalt regime i vente.

Men la oss understreke at det er langt fra sikkert at Berg faktisk blir sendt et slikt sted. Hans advokater, nordmannen Brynjulf Risnes og russeren Ilja Novikov, gir uttrykk for reelt håp om at det ikke skjer.

Da VG tirsdag spurte sistnevnte om Russland har noen interesse av å holde nordmannen innesperret, svarte han følgende:

– Jeg ser ingen grunn til at Russland vil fylle opp sine fengsler med en eldre, norsk grenseoffiser. Hvis de ville statuere et eksempel, så har de allerede klart det. Det er ingen god grunn til å holde Berg fengslet her.

Mer om hva de to nå legger opp til å gjøre for å holde 63-åringen unna fengselskoloniene siden. La oss først se litt på hva vi faktisk vet om disse.

Tortur

Både en rekke tidligere innsatte og menneskerettighetsaktivister har de siste årene rapportert om brutale forhold. Arbeidsdager som kan vare opp mot 17 timer, kun fri én dag annenhver måned, lange perioder i isolasjon, rundjuling fra fangevoktere og noen ganger ren og skjær tortur.

I RETTEN: Frode Berg fikk i går sin dom i Moskva. Foto: Jørgen Braastad/VG

En politisk fange forteller for eksempel at han med hendene bak ryggen ble satt håndjern på, for så å bli hengt opp på veggen etter armene. Noe som skal ha vært svært smertefullt.

– Deretter dro de ned buksen min og truet med å få andre innsatte til å voldta meg, sier Ildar Dadin, som også hevder fangevoktere truet med å drepe ham.

Andre har meldt at det ikke alltid stopper med truslene om voldtekt, men at det faktisk skjer.

Andre former for tortur skal være alt fra å bli gitt elektrisk sjokk, til å bli urinert på, til å få hodet holdt under vann i doskålen, eller kledd nesten nakne i times- og noen ganger dagevis i kulden.

I Sibir, der flere av fengselskoloniene ligger, kan temperaturene også innendørs i fengslene krype godt under frysepunktet.

Noe av det som er rapportert har også blitt dokumentert på bilder og video, og Russland har blitt dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for forhold knyttet til koloniene.

Avviser GULag-sammenligning

Fem år etter at Nadezjda Tolokonnikova, et av medlemmene i aktivistgruppen Pussy Riot, meldte om slavelignende arbeidsforhold i fengselsleiren hun tilbrakte nesten to år i, innrømmet visedirektør for den føderale fengselsetaten FSIN, Valerij Maksimenko, i desember i fjor at hun hadde rett.

PUSSY RIOT-MEDLEM: Nadezjda Tolokonnikova satt nesten to år i fangekolonien som har navnet IK-14. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Direktøren, og flere andre, i det spesifikke fengselet fikk sparken. Maksimenko nekter likevel for at det i dagens Russland finnes fengsler som kan sammenlignes med Stalins beryktede GULag-leire.

Maksimenko skyldte på enkeltpersoner i systemet som ikke taklet presset det er å leve så tett innpå kriminelle, og mener at man aldri har vært så åpne og ærlige om hvordan russiske fengsler er som nå.

– Alle rapportene om misbruk er faktisk et tegn på at folk ikke lenger er redde for å fortelle sannheten om hva de har sett, sier han i et intervju.

– Bygd på vold

Dette blir avvist av menneskerettighetsaktivister, som blant annet viser til en innsatt som satt 80 dager i isolasjon etter at en video av at han fikk skambank lekket ut.

– Hele Russlands straffesystem er bygd på vold, sier opposisjonspolitiker Nikolaj Kavkazky.

Men det er uansett ikke utelukkende elendighet. Tidligere innsatte enkelte steder forteller for eksempel om muligheter for å ta del i utdannings-, idretts-, kultur- og kirkeprogrammer.

Ulike fengsler har trolig også ulike regimer og ulike fanger blir trolig behandlet på ulikt vis.

Og som nevnt vet man foreløpig ikke hvor Frode Berg eventuelt blir sendt, men vi vet at hans advokater nå jobber for å forsøke hindre at han ender opp et sted der han risikerer slike ting som beskrevet over.

Håper på benådning

Spionutveksling, eller soningsoverføring kan være muligheter, men Risnes og Novikovs største håp virker å være benådning.

– Frode Berg er klar til å be om benådning. Vi må avvente at dommen blir rettskraftig, men allerede tidlig i mai er det mulig å søke om benådning fra presidenten, sa Novikov til VG etter at dommen falt.

– Vi vet at et antall utenlandske spioner, dømt i russisk rett, har blitt benådet på grunn av diplomatiske overenskomster, la han til.

Den russiske advokaten mener det er et godt tegn at Putin i forkant av forrige ukes møte med Erna Solberg kommenterte saken. Han sa da at benådning var noe man først kunne snakke om etter at Berg hadde fått sin dom. Den har han nå fått.

Det er den russiske presidenten selv som vil avgjøre om den spiondømte nordmannen blir benådet, opplyser Vladimir Putins talsmann onsdag.

– Dersom en slik søknad blir sendt inn, og går gjennom alle steg, vil vi vente på statsoverhodet for å ta en beslutning, sier Dimitri Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Kilder: Radio Free Europe, Politico, Wikipedia, Amnesty International og Daily Mail.

Publisert: 18.04.19 kl. 14:17