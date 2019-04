INSPISERER: Marinen var på plass på den rundt seks meter store plattformen også søndag 20. april. Foto: YONGYOT PRUKSARAK / EPA

Risikerer dødsdom etter å ha bygd flytende hjem

En amerikaner og hans thailandske kjæreste skal angivelig risikere å bli dømt til døden etter å ha bygget en flytende bolig utenfor Phuket.

Chad Elwartowski (46) er amerikaneren som omtales som Bitcoin-handler og som sammen med sin thailandske kjæreste Nadia Supranee Thepdet har fått bygget et flytende hjem rundt 19 kilometer utenfor Phuket-kysten.

Ifølge Reuters er Elwartowski nå gått i skjul etter at myndighetene kansellerte visumet hans og et overvåkningsfly fløy over bopælen. Både han og kjæresten skal være aktive i en bevegelse som ønsker at flere skal bosette seg i samfunn med flytende hus.

OPPSYN: Marineoffiserer på vei mot den flytende bopælen utenfor Phuket 13. april. Foto: ROYAL THAI NAVY/ EPA

Amerikaneren hevder det flytende hjemmet befant seg i internasjonale farvann, mens myndighetene i Thailand hevder boligen befant seg i deres økonomiske sone, innenfor drøye 300 kilometer fra kysten, og dermed er et overtramp mot landets suverenitet.

Den amerikanske ambassaden i Bangkok opplyser at Elwartowski har engasjert en advokat og at han får assistanse.

Ifølge CNN og Reuters kan paret risikere dødsstraff etter landets innvandringslov, men ifølge en dødsstraff-oversikt fra Cornell Law School, er straffen svært sjelden praktisert de siste årene. Mens 510 mennesker hadde en dødsdom i landet i mars 2018, ble kun én person henrettet i 2008 og to i 2009. Før det var ingen henrettet siden 2003.

LOVLIG ELLER ULOVLIG: Mens myndighetene i Thailand mener plattformen er innenfor deres farvann, mener amerikaneren at den var plassert i internasjonalt farvann. Foto: ROYAL THAI NAVY /EPA

Tirsdag skrev Elwartowski på Facebook at «Nadia og jeg er fremdeles trygge».

Ifølge CNN sier oberst Kataporn Kumthieng ved immigrasjonskontoret i Phuket at paret truer landets sikkerhet:

– Gjennom å hevde at de eier et flytende hus og å bruke sosiale medier til å prøve å selge den typen hus, samtidig som de hevder at de er utenfor noe lands råderett, noe som ikke medfører riktighet, kan de bidra til at andre mennesker misforstår. Det truer vår nasjonale sikkerhet, sier han.

Elwartowski og Thepdet skal ha vært aktive i «Seastead»-bevegelsen som vokste fram i California i 2008. Tanken er å etablere selvstendige samfunn som ikke er underlagt lover og regler i etablerte stater.

I en e-post til Reuters henviser amerikaneren til Seasteading Institute og uttalelser på nettsiden til Ocean Builders, som er selskapet som bygde hjemmet.

13. april skrev han på Facebook:

«I et øyeblikk var jeg fri. Mest sannsynlig den frieste personen i verden. Det var fantastisk.»

Publisert: 22.04.19 kl. 08:53