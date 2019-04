Obama og Clinton hyller Greta Thunberg

AKTIVIST MED APPELL: I forrige uke holdt Greta Thunberg en sterk klimatale i EU-parlamentet, der hun selv kjempet mot tårene. Mindre enn et år etter at hun oppfordret til skolestreik for miljøet på sin lokale skole, blir hun lagt merke til verden over. Foto: Jean-Francois Badias / TT NYHETSBYRÅN